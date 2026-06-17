Case a 1 euro: dove sono? La mappa completa dei borghi in tutta Italia

L'ultimo comune in ordine di tempo ad aderire al progetto di rigenerazione urbana "Case a 1 euro" è quello di Norma. Un piccolo borgo sulle colline a poche decine di chilometri di Roma con vista sulla Pianura Pontina e un centro storico fatto di vicoli e case di pietra. Un posto ricco di storia, immerso nella natura, che però lentamente si sta spopolando. Il sindaco Andrea Dell'Omo vuole contrastare l'abbandono e al contempo recuperare il patrimonio edilizio esistente. Così, anche sulla base dei risultati ottenuti da altri piccoli comuni in questi ultimi anni, ha deciso di avviare questa iniziativa.