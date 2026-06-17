Case a 1 euro: dove sono? La mappa completa dei borghi in tutta Italia

L'ultimo comune in ordine di tempo ad aderire al progetto di rigenerazione urbana "Case a 1 euro" è quello di Norma. Un piccolo borgo sulle colline a poche decine di chilometri di Roma con vista sulla Pianura Pontina e un centro storico fatto di vicoli e case di pietra. Un posto ricco di storia, immerso nella natura, che però lentamente si sta spopolando. Il sindaco Andrea Dell'Omo vuole contrastare l'abbandono e al contempo recuperare il patrimonio edilizio esistente. Così, anche sulla base dei risultati ottenuti da altri piccoli comuni in questi ultimi anni, ha deciso di avviare questa iniziativa.
Cos'è il progetto "case a 1 euro"
L’iniziativa delle case a 1 euro, nata a Salemi nel lontano 2008, è cresciuta negli anni non certo con l'obiettivo di svendere il patrimonio immobiliare dei piccoli centri, ma, come detto, di combattere lo spopolamento dei borghi e favorire la loro rigenerazione. Un progetto ambizioso, sia per chi lo propone, sia per chi decide di acquistare che, al di là del prezzo simbolico della casa, in molti casi, deve poi farsi carico dei costi di ristrutturazione, di quelli per le pratiche tecniche, costi notarili.
Inoltre, per chi sceglie un progetto di questo tipo, non si tratta semplicemente dell'acquisto di una casa ma di un investimento consapevole che spesso rende necessario affrontare dei cambiamenti nei propri progetti di vita visto che questi immobili si trovano frequentemente in contesti lontani da servizi e infrastrutture.
Tanti i comuni dove ci sono case a 1 euro
Norma non è certo l'unico comune in Italia dove è in corso questa iniziativa. Sono diversi i siti online che tengono traccia dei singoli bandi comunali creati e riaperti ciclicamente per ripopolare i borghi in declino in Italia. E curiosando se ne trovano davvero tantissimi, con una distribuzione concentrata soprattutto nel Mezzogiorno: in Sicilia, in Calabria e in Sardegna prevalentemente.
Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi di piccoli centri con meno di 3mila abitanti, spesso classificati come "aree interne" o a rischio abbandono.
Chi compra le case a 1 euro?
Non sorprende che la domanda di case a 1 euro non sia solo italiana. Il Bel Paese, e soprattutto i suoi piccoli borghi, sono molto amati anche all'estero. E i dati lo dimostrano: come riportato da Milano Finanza, circa il 50% degli interessati proviene dagli Stati Uniti, seguito dal Regno Unito (20%) e dal Canada (7%). Una quota minore invece proviene da Germania, Australia, Singapore e Svizzera.
La mappa delle case a 1 euro
Nel 2025 le case a 1 euro erano presenti in ben 14 regioni italiane: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Online si trova anche la mappa del progetto: al suo interno lo storico dei comuni che hanno aderito e le nuove opportunità.