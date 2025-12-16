Ok al Piano Casa, dall'Ue via libera agli aiuti per gli alloggi

Si prevede inoltre di mobilitare "nuovi investimenti nel settore dell'edilizia abitativa nell'ambito del Qfp, compresi ulteriori 10 miliardi di euro di investimenti stimati nel 2026 e nel 2027 nell'ambito di InvestEU e almeno 1,5 miliardi di euro provenienti dalle proposte degli Stati membri e delle regioni di riprogrammare i fondi di coesione nell'ambito della revisione intermedia. Un sostegno supplementare proverrà anche dal Fondo sociale per il clima per gli investimenti nell'efficienza energetica, nella ristrutturazione degli edifici e nel riscaldamento e raffreddamento puliti. Nuove possibilità di finanziamento saranno sbloccate nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In particolare, i futuri piani di partenariato nazionali e regionali includono l'edilizia sociale e accessibile tra i loro obiettivi specifici, consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche con investimenti e riforme nel settore dell'edilizia abitativa. Anche lo strumento dell'Ue contribuisce all'edilizia sociale e accessibile, mentre Erasmus+ può fornire sostegno all'alloggio per facilitare e aumentare l'accesso alla mobilità, al volontariato e all'apprendimento".