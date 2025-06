Emergenza casa: "La soluzione sono i nove milioni di abitazioni sfitte"

"Abbiamo una risorsa immensa, inutilizzata, che potrebbe risolvere l’emergenza abitativa senza gravare sulla spesa pubblica. Ma la politica continua a ignorarla", denuncia Giovanni Bardanzellu, presidente della Federazione nazionale della proprietà edilizia, che dal 2006 rappresenta e tutela circa 400 mila soci tra privati, società, consorzi e condomini. Secondo Bardanzellu, basterebbe impegnarsi per la "valorizzazione del patrimonio immobiliare dei piccoli e medi proprietari, che in Italia rappresenta oltre 9 milioni di unità abitative oggi non presenti sul mercato locativo, spesso per timori legati alla mancanza di tutele e certezze giuridiche. Servono incentivi reali per i proprietari e sostegni mirati per gli inquilini. Solo così potremo liberare milioni di alloggi oggi chiusi per sfiducia, paura o abbandono. È ora che la politica ascolti chi rappresenta la proprietà privata diffusa".