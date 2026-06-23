Se nelle metropoli il saldo resta comunque positivo, nelle città di dimensioni medie la situazione appare più critica. A Bari, Napoli, Perugia e Ancona oltre due terzi del risparmio ottenuto grazie a un affitto più basso viene assorbito dai costi di mobilità. In alcune realtà del Mezzogiorno il vantaggio economico si riduce addirittura a poche centinaia di euro all’anno. A Potenza, Catanzaro, Salerno e Lecce, infatti, fino all'85-90% del denaro risparmiato sul canone di locazione rischia di svanire tra benzina, manutenzione e spese di trasporto.