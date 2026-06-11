La laurea "vale" ancora più del diploma: 2 neolaureati su 3 non accetterebbero un lavoro a meno di 1.500 euro al mese

È questa la fotografia scattata, ad ampio spettro, dal XXVIII Rapporto AlmaLaurea, appena uscito e analizzato dal portale Skuola.net. Un’indagine che rappresenta al meglio sia il Profilo sia gli Esiti Occupazionali di oltre 330 mila neolaureati (del 2025) e 700 mila laureati occupati (a uno, tre o cinque anni dal titolo).