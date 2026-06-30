Lasciti solidali in crescita: il 77% degli enti non profit ne riceve almeno uno

Le stime per i prossimi cinque-dieci anni sono ottimistiche. In Germania e Austria si prevede una crescita del 50%. In Belgio e Paesi Bassi tra il 20% e il 50%. Nel Regno Unito e in Spagna tra il 10% e il 20%. Elly Lont e Lena Vizy, coordinatrici di Legavision, sottolineano che la chiave del successo sta nel lavoro congiunto delle organizzazioni: quando collaborano per diffondere la cultura del lascito, la consapevolezza dei cittadini cresce in modo significativo.