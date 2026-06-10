Eredità vacante, cos'è e quando succede che il patrimonio finisce allo Stato

È morto nel 2009 senza lasciare figli, coniuge o parenti noti. Per anni nessuno si è presentato per reclamare la sua eredità e nessun erede è stato individuato. Nel frattempo il patrimonio, composto soprattutto da immobili, è rimasto senza un proprietario effettivo. Dopo le verifiche previste dalla legge e trascorsi i termini per accettare la successione, il tribunale di Modena ha dichiarato l'eredità vacante, cioè una successione per la quale non esistono eredi che possano o vogliano subentrare al defunto. A quel punto case e altri beni sono passati allo Stato, come previsto dal Codice civile.



Un caso abbastanza raro ma in prospettiva destinato a diventare sempre meno eccezionale: in Italia il valore dei patrimoni che rischiano di restare senza eredi è stimato in circa 8 miliardi di euro e potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi anni per effetto dell'invecchiamento della popolazione, della denatalità e dell'aumento delle persone sole. Ma in cosa consiste esattamente questo fenomeno?