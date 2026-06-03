Moda e miti: Karl Lagerfeld e l'amore per la gatta Choupette
© IPA | Karl Lagerfeld e l'amore per la gatta Choupette
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Karl Lagerfeld e l'amore per la gatta Choupette © IPA
Per Karl Lagerfeld non era un semplice animale domestico. Choupette, l'elegante gatta birmana diventata una vera celebrità internazionale, invitata anche al Met Gala, occupava un posto speciale nella vita dello stilista tedesco, tanto da essere inserita tra i beneficiari del suo ingente patrimonio. Eppure, a distanza di sette anni dalla scomparsa del direttore creativo, avvenuta nel 2019, il felino non avrebbe ancora ottenuto quanto previsto dalle volontà del suo proprietario.
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L'eredità di Lagerfeld, stimata in circa 200 milioni di euro, è da tempo oggetto di una complessa vicenda legale. Tra i sette beneficiari indicati dallo stilista figurerebbero collaboratori storici, amici fidati e il modello Baptiste Giabiconi. Anche Choupette sarebbe stata inclusa nelle disposizioni testamentarie attraverso un fondo intestato alla sua custode, Françoise Caçote. La scelta era obbligata: la legislazione francese non consente agli animali di ricevere direttamente un'eredità, non essendo riconosciuti come soggetti giuridici.
Secondo quanto riferito dalla stessa Caçote alla rivista The Atlantic, il fondo destinato al mantenimento della gatta non sarebbe mai stato trasferito. Una situazione che avrebbe costretto la governante ad affrontare una lunga battaglia burocratica e legale. "Voglio essere completamente trasparente: non abbiamo ricevuto assolutamente nulla" avrebbe spiegato la donna, aggiungendo di aver dovuto sostenere costi elevati per avvocati e consulenze con l’obiettivo di far rispettare le volontà dello stilista. Una rivelazione che contrasta con l'immagine di Choupette come "gatta più ricca del mondo", titolo che le è stato attribuito più volte dai media internazionali negli ultimi anni.
L'assenza dell'eredità, tuttavia, non sembra aver cambiato la quotidianità della celebre felina. Da quando Lagerfeld è scomparso, Choupette vive con Françoise Caçote, che continua a occuparsi di lei garantendole tutte le cure necessarie. La governante ha raccontato di impegnarsi personalmente per assicurare alla gatta il tenore di vita che il suo storico padrone avrebbe desiderato. Oltre a prendersene cura, svolge un lavoro part time per sostenere le spese quotidiane dell'animale.
Choupette dal canto suo continua a comportarsi come una star. In passato Caçote aveva descritto il suo temperamento deciso e indipendente, spiegando come sia sempre la gatta a dettare le regole. Se non desidera essere spazzolata o coccolata, nessuno può convincerla. Un atteggiamento che ricorda, in qualche modo, il mondo esclusivo e raffinato in cui è cresciuta accanto a Lagerfeld, tra shooting fotografici, viaggi e attenzioni degne di una celebrità. In attesa di una soluzione, la priorità della governante rimane il benessere della gatta: "La cosa più importante è che sia felice, circondata da amore e affetto, e protetta proprio come avrebbe voluto Karl" ha dichiarato.