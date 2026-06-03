Choupette dal canto suo continua a comportarsi come una star. In passato Caçote aveva descritto il suo temperamento deciso e indipendente, spiegando come sia sempre la gatta a dettare le regole. Se non desidera essere spazzolata o coccolata, nessuno può convincerla. Un atteggiamento che ricorda, in qualche modo, il mondo esclusivo e raffinato in cui è cresciuta accanto a Lagerfeld, tra shooting fotografici, viaggi e attenzioni degne di una celebrità. In attesa di una soluzione, la priorità della governante rimane il benessere della gatta: "La cosa più importante è che sia felice, circondata da amore e affetto, e protetta proprio come avrebbe voluto Karl" ha dichiarato.