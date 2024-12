Indimenticabile Karl Lagerfeld: orologi e gioielli ispirati a lui

Coniugano eleganza e stile senza tempo le tre linee che compongono la collezione di orologi Karl Lagerfeld, pensate per essere indossate dal giorno alla sera. A caratterizzare la prima proposta sono i modelli con cassa impreziosita da una scintillante lunetta con cristalli quadrati. Il bracciale presenta una maglia centrale sfaccettata e la corona è impreziosita dal dettaglio cabochon in smalto nero. Diverse versioni per i quadranti, disponibili con cristalli agli indici, nel classico sunray o con un luminoso effetto diamond dust. Il quadrante nero ha una finitura lucido-satinata ed è decorato con il motivo Kameo. Nei modelli più iconici, la corona è a ore due, arricchita da una catena che richiama lo stile tipico del designer. Versatile per ogni occasione, la seconda proposta di segnatempo combina una lunetta liscia con un elegante bracciale oyster. I quadranti vanno dai classici sunray con indici a bastone alle versioni decorate con cristalli, fino ai modelli con diamond dust in bianco o nero. Alcuni quadranti presentano un motivo “KL” satinato per un effetto vedo-non-vedo. La collezione comprende, inoltre, modelli con quadranti Karl Ikonik, con la caricatura dello stilista a ore 12. Con pulsanti a pompa e protezioni della corona, i modelli Chrono offrono sempre dial sunray. Menzione finale per i modelli con cassa di forma ottagonale, in continuità con il design dei gioielli. Sofisticati, proposti in bianco o nero, i quadranti presentano indici sottili a bastone o con maxi cristalli baguette. I segnatempo con cinturino in pelle presentano invece una texture matelassé “K”, che si alterna alla pelle liscia con cuciture a contrasto.