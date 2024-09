Gioielli da vivere e “pietre del cuore”: i poteri e i significati

A fare gli onori di casa e a dare il benvenuto agli ospiti della serata sono stati Massimo Carraro, Presidente Morellato Group, che ha voluto sottolineare il percorso di crescita nella gioielleria preziosa e sostenibile del brand, insieme a Francesca Ginocchio, Global Marketing Advisor di Morellato Group, che ha messo in evidenza la preziosità di questa collezione di gioielli e ha sottolineato l’importanza per l’azienda del progetto #MorellatoNextTalent, volto a premiare la creatività dei giovani talenti emergenti nel campo dell’immagine e della comunicazione e a sostenere lo “youth empowerment”, per avvicinarsi al mondo del lavoro. In questa occasione sono stati presentati, infatti, anche i cinque vincitori del contest, giunto quest’anno alla terza edizione e che ha visto aggiungersi anche la categoria del content creator, in cui si è distinta Chiara Marongiu. Fanno parte della squadra dei vincitori anche Luca Tarricone (fotografo indossati), Lisa Padoan (fotografa still-life), Timeea Vlad (make up e hair stylist) e Maria Lattanzio (stylist). Questa crew, inoltre, ha potuto completare l’esperienza formativa realizzando uno shooting fotografico e contenuti video ad hoc per i canali social e digital di Morellato.