Morellato, il futuro è rosa: premiato il talento di quattro donne

- Presentato lo scorso febbraio, e realizzato in collaborazione con la fotografa, da quattro stagioni Global Ambassador ed amica di Morellato, il progetto ha avuto un grande successo e verrà replicato anche nelle prossime stagioni. Sono stati tantissimi, infatti, i giovani che hanno “postato” i loro lavori sui canali social del brand per conquistarsi un posto, affiancando Nima Benati durante la realizzazione della campagna Morellato Fall-Winter 2022, con protagonista Aurora Ramazzotti. Premiate dalla giuria (composta dal brand e dalla stessa Benati),: Natalia Nieves Iszakovits (specializzata negli scatti indossati) e Aurora Castiglia (per le foto in still-life). Sono donne anche le vincitrici delle restanti categorie: Carlotta Modolo,e Desirèe Lagati,. Un team giovane, talentuoso e, che ha avuto la possibilità di realizzare anche una produzione “tutta loro”: uno shooting con immagini indossate e still-life destinate a creare i contenuti digital e social di Morellato. Cinque scatti tra quelli realizzati dalla crew delle giovani vincitrici, sono stati presentati insieme alla campagna Fall-Winter 2022 nel corso della serata evento che si è tenuta a Milano lo scorso martedì 13 settembre, presso DaV - Da Vittorio, a CityLife. Gli ospiti del party hanno potuto scoprire anche, “must have" di stagione: Bagliori e Tesori, pensate per accompagnare le donne nei loro momenti più preziosi.