Occhiali da sole, classici o vintage: le star li portano così

Che si usino, effettivamente, per ripararsi dal sole che picchia o dai flash dei fotografi, le ispirazioni che arrivano dalle celebs invogliano a indossarne subito un paio, anche solo per dare un tocco di fascino al look . Scopriamo i più in voga del momento.

LE ISPIRAZIONI

i classici "cult"

modelli a goccia

dal mattino all'ora dell'aperitivo

- Gli occhiali da sole da uomo dell'estate 2022 hanno design minimal ma anche montature importanti, come quelle a mascherina. Va sempre forte il nero, qualche concessione al tartarugato, praticamente nessuna al fluo e alle tinte forti. Tra i "must have" intramontabili ci sono, per andare sul sicuro, ie il genere vintage, che ricordano quelli che andavano forte negli anni Ottanta. Si portano bene sempre,, in vacanza come in città.