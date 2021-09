Moda e stili: gli occhiali da sole da copiare ai belli del cinema

Moda e stili: gli occhiali da sole da copiare a star e celebs Ben Affleck e Matt Damon IPA 1 di 15 Matt Damon IPA 2 di 15 Ben Affleck e Jennifer Lopez IPA 3 di 15 Alessandro Gassmann in Giorgio Armani Ufficio stampa 4 di 15 Matt Dillon IPA 5 di 15 Antonio Banderas IPA 6 di 15 Alessandro Borghi IPA 7 di 15 Timothée Chalamet IPA 8 di 15 Marcell Jacobs IPA 9 di 15 Benedict Cumberbatch in Oliver Peoples Ufficio stampa 10 di 15 Toni Servilllo IPA 11 di 15 Pedro Almodóvar IPA 12 di 15 Elio Germano IPA 13 di 15 Fabio e Damiano D'Innocenzo IPA 14 di 15 Ben Affleck e Matt Damon IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che si usino, effettivamente, per ripararsi dal sole o per dare un tocco di charme, a rifinire il look. Davanti ai flash dei fotografi, come sui red carpet: divi del cinema e occhiali da sole, l'effetto è un gran bel vedere e una fonte di ispirazione in fatto di modelli che vanno forte in questo finale di stagione.