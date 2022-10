A Karl Lagerfeld il Met Gala 2023: dedicati a lui mostra e abiti

Una celebrazione della bellezza a tutto campo, attorno alla quale il “Kaiser” ha improntato la sua vita. Coltissimo, smisurato talento e straordinaria visione, il Costume Institute di New York, il museo della moda per eccellenza , gli dedica dalla prossima primavera una mostra dal titolo che è già programma. E il dress code della serata speciale del Met Gala 2023 , il primo maggio.

Karl Lagerfeld è stato un frequentatore abituale del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art della Grande Mela ma ha sempre pensato che la moda non fosse cosa da museo bensì appartenesse alla strada, al corpo degli uomini e delle donne. Al centro dell’esposizione ci saranno i suoi bozzetti originali e la loro “evoluzione” in abiti. Dal 5 maggio al 16 luglio 2023, il pubblico potrà ammirare circa 150 look provenienti da tutte le maison per cui ha lavorato il grande stilista, scomparso nel 2019. La rassegna farà, inoltre, da tema alla serata più seguita dagli appassionati di moda, il Met Gala, in programma il primo maggio.