Met Gala 2022, eleganti o estrosi: i look maschili sul red carpet

come lo hanno interpretato le

celebs

Dopo le ultime due edizioni segnate dalla pandemia , il red carpet del Met Gala 2022 non ha deluso le attese. “Gilded Glamour” (letteralmente glamour dorato) il tema di questa edizione. Il rimando è alla Gilded Age degli Stati Uniti, il periodo che va dalla fine del 1870 al 1900 circa. Vediamo allora nella nostra gallery , in fatto di look maschili,che hanno preso parte alla serata-evento che ha aperto la mostra annuale di moda organizzata dal Metropolitan Museum of Art e dal Costume Institute di New York.