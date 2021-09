Met Gala 2021: perché è il red carpet più importante della moda

Volendo azzardare un paragone, è per la moda quello che gli Oscar sono per il cinema . Di per sé, sarebbe un party ma, anno dopo anno, non è più solo questo. Il Met Gala di New York è, di fatto, il red carpet più importante del mondo della moda . Mettiamo insieme qualche dato...

UN EVENTO IMPERDIBILE - Non esserci è un po' come non esistere. Organizzato per la prima volta nel 1946, per inaugurare la mostra sulla moda al Metropolitan Museum of Art di New York, ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttore di Vogue America. Partecipano star e stilisti, attori, cantanti, celebs e influencer. L'evento, ovviamente, è super esclusivo e lo dice già il costo di un biglietto: tra i 30 mila e i 50 mila dollari, si vociferava per l'edizione del 2018. I fondi raccolti per il Met Gala vanno a favore delle esposizioni organizzate dallo stesso Metropolitan Museum e dedicate alla moda. Gli occhi del mondo e degli appassionati del fashion si concentrano tutti sul red carpet sul quale sfilano abiti favolosi, da sogno ma anche stravaganti, audaci e, a tratti, eccessivi. Il dress code di questa edizione è “American Independence”, dedicato al made in Usa.



IL TEMA DI QUESTA EDIZIONE - Al centro di questa edizione 2021 c’è la moda americana, dal momento in cui il Costume Institute (di cui quest’anno cade il 75esimo anniversario dalla sua fondazione) ospiterà a partire dal 18 settembre prossimo la mostra, divisa in due parti: “In America: A Lexicon of Fashion”, all’Anna Wintour Costume Center, e “In America: An Anthology of Fashion”, dedicata anche al tema dell’inclusività, che occuperà gli spazi delle sale d’epoca dell’ala americana dal 5 maggio 2022, quando l’evento dovrebbe riprendere la sua cadenza regolare. Il Met Gala, infatti, si svolge tradizionalmente il primo lunedì di maggio. Quest'anno l'evento è stato spostato al 13 settembre a causa dell'epidemia di Covid 19.