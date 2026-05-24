Enzo Ricci, ex patron di Tre Marie, lascia da vivo 400 milioni in eredità al nipote | Ecco cosa comprende il suo patrimonio
L'imprenditore, 91 anni, ha trasferito la nuda proprietà delle quote societarie, riservandosi il diritto di usufrutto. Oltre agli investimenti finanziari, tra gli asset spiccano uffici, spazi commerciali e un palazzo
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Enzo Ricci ha 91 anni, è lo storico fondatore del marchio dolciario Tre Marie e ha appena fatto un regalo milionario al nipote Alessandro, di 52: ha deciso, infatti, di trasferire l'intero patrimonio di famiglia, una fortuna stimata in oltre 400 milioni di euro. L'atto notarile è stato firmato il 30 aprile, con beneficiario unico - appunto - il nipote, già amministratore delle holding di famiglia. Enzo Ricci ha trasferito la nuda proprietà delle quote societarie, riservandosi però il diritto di usufrutto.
Il patrimonio di Enzo Ricci
La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera. Secondo quanto emerge, il patrimonio lasciato in eredità da Enzo Ricci è composto sia da investimenti finanziari, custoditi nella cassaforte Viris, sia da immobili sotto la sigla Milaninvest Real Estate. Tra gli asset di maggior valore spicca il palazzo di via Monte Napoleone 4 a Milano, oggi locato a Dolce & Gabbana, con una valutazione di bilancio vicina ai 92 milioni di euro.
Fanno parte del patrimonio anche uffici, spazi commerciali e abitazioni situati nel centro di Milano, oltre all'edificio di Sanremo dove si trova una sede di Intesa Sanpaolo. Secondo il quotidiano, nell'eredità rientrerebbe inoltre l'80% di Viris, società che controlla il 18,4% di Brioschi Sviluppo Immobiliare, quotata in Borsa, insieme a partecipazioni in start-up, fondi d'investimento e disponibilità liquide.
La solidità economica di questo patrimonio nasce anche dalla storica cessione del marchio Tre Marie al gruppo Barilla, conclusa nel 1987.
Il marchio Tre Marie oggi
Dopo aver ceduto l'azienda a Barilla, Enzo Ricci ha continuato a dirigere Tre Marie fino al 1995, accompagnandola in una fase di forte crescita che ha portato l'impresa a contare 550 dipendenti e un fatturato di 140 miliardi di lire. Ad oggi, il marchio è suddiviso tra Sammontana, che gestisce il settore dei surgelati, e Galbusera, responsabile della produzione di biscotti, pandori e panettoni.
L'Ambrogino d'Oro nel 2017
Per il contributo dato all'economia e alla vita culturale milanese, Enzo Ricci ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro nel 2017. "Imprenditore e filantropo, da sempre è protagonista della storia della pasticceria. Grazie alle Tre Marie è stato il moderno ambasciatore, in Italia e nel mondo, del dolce natalizio per eccellenza, il Panettone", si legge nella motivazione.
"Con il suo lavoro e le sue intuizioni ha reso industriali tante specialità milanesi, senza mai rinunciare alla tradizione nelle lavorazioni e alla qualità degli ingredienti scelti, per garantire al consumatore gusto e genuina raffinatezza. Per trentacinque anni al timone dell'azienda, ha contribuito a diffondere e valorizzare il grande patrimonio gastronomico lombardo ed è un vero esempio di laboriosità meneghina - si legge ancora nella motivazione -. Ha concorso alla crescita dell'economia della città creando oltre 550 posti di lavoro e ha mostrato sempre attenzione verso le molte associazioni no profit attive sul territorio. Un impegno che continua tutt'oggi attraverso numerose opere di interesse sociale".
Chi è Alessandro Ricci
Nato a Milano il 28 settembre 1973, Alessandro Ricci (figlio di Gianni, fratello di Enzo) è un imprenditore nel settore immobiliare e idroelettrico. Ricopre importanti ruoli in Consigli di amministrazione di numerose società controllate e collegate alla Milaninvest Real Estate, di cui è socio e amministratore delegato dal 2002.