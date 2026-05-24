Enzo Ricci, ex patron di Tre Marie, lascia da vivo 400 milioni in eredità al nipote | Ecco cosa comprende il suo patrimonio

"Con il suo lavoro e le sue intuizioni ha reso industriali tante specialità milanesi, senza mai rinunciare alla tradizione nelle lavorazioni e alla qualità degli ingredienti scelti, per garantire al consumatore gusto e genuina raffinatezza. Per trentacinque anni al timone dell'azienda, ha contribuito a diffondere e valorizzare il grande patrimonio gastronomico lombardo ed è un vero esempio di laboriosità meneghina - si legge ancora nella motivazione -. Ha concorso alla crescita dell'economia della città creando oltre 550 posti di lavoro e ha mostrato sempre attenzione verso le molte associazioni no profit attive sul territorio. Un impegno che continua tutt'oggi attraverso numerose opere di interesse sociale".