L'addio segreto delle gemelle Kessler: "Sepoltura in cerimonia privata secondo le loro volontà"

Addio ad Alice e Ellen Kessler, le foto della loro carriera
Alice ed Ellen riposano una accanto all'altra nel cimitero di Grünwald, vicino alla loro amata mamma
C’è un silenzio che racconta più di mille applausi. Un silenzio che non pesa, ma avvolge. È quello che ha accompagnato l’ultimo viaggio di Alice ed Ellen Kessler, le gemelle tedesche che per più di mezzo secolo hanno illuminato palcoscenici, studi televisivi e cuori di spettatori in tutta Europa. Secondo quanto riportato da Bild, le due artiste sono state sepolte in una cerimonia privata, senza pubblico né invitati. Nessun clamore, nessuna scena madre: solo la quiete rispettosa di un momento che avevano scelto e voluto con lucidità, coerenza e un’ultima, profonda tenerezza.
Le Kessler, 89 anni, sono morte insieme lo scorso 17 novembre nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco, attraverso il suicidio assistito. Una decisione meditata, condivisa, e soprattutto fedele alla promessa che si erano fatte tempo fa: restare unite “anche nella morte”. Non era un’idea improvvisata. Già nell’aprile 2024 Ellen lo aveva raccontato pubblicamente, con quella franchezza gentile che le caratterizzava: il loro desiderio era stato messo per iscritto, nel testamento, perché fosse chiaro e rispettato. Un volere semplice, ma profondamente umano: andarsene insieme, come erano sempre vissute, una accanto all’altra.
Le urne di Alice ed Ellen sono state deposte nel cimitero di Grünwald, a pochi passi dalla loro casa, nel silenzio più assoluto. Nessuna celebrazione pubblica, nessuno sguardo estraneo a rompere quel momento di intimità. Riposeranno accanto alla madre Elsa, completando un cerchio affettivo che per loro non si era mai davvero chiuso. “Vogliamo essere di nuovo riunite con la nostra amata mamma”, avevano confidato. Ed è lì, accanto a lei, che ora ritrovano quella casa definitiva che avevano immaginato.
Le gemelle Kessler hanno lasciato il mondo così come l’avevano attraversato: con eleganza, riservatezza, e una forza tutta loro. Il pubblico che per decenni le ha amate conserva un patrimonio di sorrisi, passi di danza, canzoni e apparizioni televisive entrate nella storia. Ma oggi, più di tutto, resta l’immagine di due sorelle che non hanno mai permesso al tempo, alla fama o alla fragilità dell’età di incrinare il loro legame.
