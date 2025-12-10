L'addio segreto delle gemelle Kessler: "Sepoltura in cerimonia privata secondo le loro volontà"

Le Kessler, 89 anni, sono morte insieme lo scorso 17 novembre nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco, attraverso il suicidio assistito. Una decisione meditata, condivisa, e soprattutto fedele alla promessa che si erano fatte tempo fa: restare unite “anche nella morte”. Non era un’idea improvvisata. Già nell’aprile 2024 Ellen lo aveva raccontato pubblicamente, con quella franchezza gentile che le caratterizzava: il loro desiderio era stato messo per iscritto, nel testamento, perché fosse chiaro e rispettato. Un volere semplice, ma profondamente umano: andarsene insieme, come erano sempre vissute, una accanto all’altra.