Considerando che sono sufficienti (sempre secondo il report) appena cinque bagagli mal gestiti per azzerare il profitto di un intero volo, anche per chi gestisce il business delle tratte urge trovare presto una soluzione definitiva al problema. La sola cattiva gestione delle valige equivale addirittura al 15% dei profitti, nonostante si stiano facendo continui progressi nel diminuire questa percentuale. Il numero di bagagli smarriti sarebbe infatti sceso del 23% nel 2025: si parla in soldoni di 24 milioni di zaini e trolley persi o danneggiati su un totale di 5 miliardi di passeggeri aerei a livello mondiale. Un dato notevole ma ancora migliorabile, almeno secondo Nicole Hogg, Portfolio Director Baggage di Sita, secondo cui presto "i passeggeri riceveranno il proprio bagaglio a destinazione, senza doverci pensare. E il settore non dovrà preoccuparsi dei costi".