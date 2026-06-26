Turismo, l'Italia piazza cinque città fra le top 20 più costose d'Europa | Parigi in cima alla lista

Uno degli aspetti più evidenti emersi dallo studio è il forte divario, in termini di costi, tra le destinazioni dell’Europa occidentale e quelle dell’Europa orientale. Le città dell’Europa occidentale, come Parigi, Copenaghen e Zurigo, occupano le prime posizioni nella classifica delle destinazioni più costose Al contrario, città dell’Europa orientale come Belgrado, Sofia e Varsavia risultano tra le più accessibili, con valori che raggiungono rispettivamente 9,96, 9,43 e 8,94 su 10.



Tra queste c'è anche Palermo, a cuil'inadgine affida un indice di convenienza positivo pari a 8,77. La differenza è particolarmente evidente nei costi dell’alloggio. Per esempio una notte a Parigi costa in media 217 euro, mentre a Belgrado il costo medio scende a 38. L’intrattenimento invece costa mediamente 115 euro a Parigi contro appena i 4 di Belgrado. La spesa giornaliera per il cibo passa da 96 euro nella capitale francese a 18 in quella serba.