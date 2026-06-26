Turismo, l'Italia piazza cinque città fra le top 20 più costose d'Europa | Parigi in cima alla lista
La capitale Roma è quella più costosa in assoluto, dato che si piazza al 6° posto della classifica con un punteggio di convenienza pari a 5,82 su 10
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Parigi è la città più costosa d'Europa. Il conto è presto fatto confrontando quattro principali voci di spesa (alloggio, cibo, intrattenimento e trasporti locali) nelle 50 città europee più visitate. I risultati sono espressi con un indice di convenienza che va da 1 a 10, in cui i punteggi più bassi corrispondono a costi più elevati. La capitale francese risulta così la mèta europea meno accessibile dal punto di vista economico, con un punteggio di convenienza pari a 3,63 su 10. Ma nella top 20 della classifica c'è anche tanta Italia, presente con ben cinque nomi: Roma, Milano, Bergamo, Torino e Bologna.
L'Italia costa cara
Nello studio realizzato da Radical Storage, la rete leader a livello globale per il deposito bagagli presente in oltre mille destinazioni nel mondo, nessun paese presenta il maggior numero di città più costose in Europa nella top 20 dell'Italia. Roma è quella più costosa in assoluto, dato che si piazza al 6° posto della classifica con un punteggio di convenienza pari a 5,82 su 10. La Capitale del Belpaese registra costi medi di 129 euro per l’alloggio, di 108 per il cibo, di 52 per l’intrattenimento e di 30 per i trasporti locali. Seguono Milano all’8° posto (indice di 6,05), che presenta soprattutto costi elevati per l’alloggio (126 euro) e i trasporti (53 euro), e Bergamo, al 13° posto, con una spesa media per l’alloggio di 100 euro e costi più contenuti nelle altre categorie.
Anche Torino (18° posto) e Bologna (19° posto) rientrano tra le 20 città più costose analizzate nello studio, pur mantenendo livelli di spesa inferiori rispetto alle principali metropoli del Vecchio Continente. Per quanto riguarda la spesa turistica giornaliera effettiva, Roma compare inoltre tra le dieci città europee più costose: per una singola giornata all'ombra del Colosseo un turista arriva a spendere in totale 207 euro. Un weekend di tre giorni dunque avrebbe un costo medio di 621 euro.
Parigi in cima alla lista
Niente come Parigi, almeno a livello di costi. La capitale della Francia è la destinazione europea più costosa di tutte, con un punteggio di convenienza pari a 3,63 su 10. Questo risultato deriva dalla combinazione di numeri che risultano piuttosto onerosi in tutte le quattro voci prese in considerazione nello studio. Infatti, le spese medie per l'alloggio sono di 217 euro, quelle per l'intrattenimento di 115 euro, quelle per il cibo di 96 euro. Infine ci sono 30 euro per i trasporti. Parigi tuttavia non è la più cara in tutte le categorie.
Per esempio i costi medi per cibo e trasporti sono molto più bassi rispetto a quelli di molte altre città. È proprio la combinazione di cifre abbastanza elevate in ogni categoria a renderla la destinazione meno accessibile dal punto di vista economico. Guardando invece i costi medi giornalieri per i turisti, a Parigi si spende 267 euro al giorno (800 per tre giorni). Il totale è secondo solo a quello di Zurigo, Svizzera, dove la spesa media giornaliera è pari a 309 euro.
Il confronto
Uno degli aspetti più evidenti emersi dallo studio è il forte divario, in termini di costi, tra le destinazioni dell’Europa occidentale e quelle dell’Europa orientale. Le città dell’Europa occidentale, come Parigi, Copenaghen e Zurigo, occupano le prime posizioni nella classifica delle destinazioni più costose Al contrario, città dell’Europa orientale come Belgrado, Sofia e Varsavia risultano tra le più accessibili, con valori che raggiungono rispettivamente 9,96, 9,43 e 8,94 su 10.
Tra queste c'è anche Palermo, a cuil'inadgine affida un indice di convenienza positivo pari a 8,77. La differenza è particolarmente evidente nei costi dell’alloggio. Per esempio una notte a Parigi costa in media 217 euro, mentre a Belgrado il costo medio scende a 38. L’intrattenimento invece costa mediamente 115 euro a Parigi contro appena i 4 di Belgrado. La spesa giornaliera per il cibo passa da 96 euro nella capitale francese a 18 in quella serba.
La top 10
Sulla base dei costi totali, in conclusione, ecco le dieci città più costose secondo lo studio: Parigi, Copenaghen, Zurigo, Liverpool, Londra, Roma, Amsterdam, Milano, Manchester, Glasgow.