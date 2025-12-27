Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcomlab
Trend
più sobrio rispetto al passato

Cenone di Capodanno, la festa vale 2 miliardi: spendono di più over 55 e Sud Italia

Tra caro-alimenti e scelte più attente, budget in calo rispetto al 2024, ma oltre 28 milioni di italiani non ci rinunciano alla tavola delle feste

27 Dic 2025 - 16:16
© Istockphoto

© Istockphoto

Il conto alla rovescia per il nuovo anno è iniziato e, come da tradizione, gli italiani si preparano a festeggiare attorno alla tavola. Ma il cenone di Capodanno 2025 si preannuncia più sobrio rispetto al passato: la spesa complessiva supererà comunque i 2 miliardi di euro, ma con un budget medio in netto calo rispetto allo scorso anno. Secondo l'indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, quest'anno la spesa media pro capite per il cenone sarà di 49 euro, il 32% in meno rispetto al 2024. A partecipare al rito del cenone saranno oltre 28,5 milioni di persone, pari al 73% degli italiani tra i 18 e i 74 anni. Una quota che cresce sensibilmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove arriva all'86%, confermando il forte valore sociale e familiare della ricorrenza.

Leggi anche

Cenone di Natale e Capodanno, i consigli pratici per riempire il carrello senza troppe rinunce

Differenze generazionali e territoriali

 Non tutti, però, spenderanno allo stesso modo. A mettere mano al portafoglio con più generosità saranno i 55-64enni e i residenti nel Sud e nelle Isole, con una spesa media di 59 euro. Sotto la media nazionale, invece, i più giovani: i 25-34enni prevedono una spesa di 42 euro. Più contenuti anche i budget nel Nord, soprattutto nel Nord Est (40 euro) e nel Nord Ovest (41 euro).

Leggi anche

Cucina italiana patrimonio Unesco: la tavola del Belpaese è un business da oltre 700 miliardi

Natale 2025, il panettone diventa un lusso: prezzi alle stelle e caccia ai pezzi artigianali

Chi taglia e perché

 Per una parte degli italiani, il cenone 2025 sarà all'insegna del risparmio. Il 14% dei rispondenti – circa 2,2 milioni di persone – ha dichiarato che spenderà meno rispetto allo scorso anno. Le ragioni sono principalmente economiche: il 58% indica l'aumento di altre spese, mentre il 41% ammette di attraversare un periodo di difficoltà finanziaria. A pesare è anche il caro vita: negli ultimi cinque anni, il costo degli alimentari è cresciuto in media del 25%.

Chi spende di più nonostante tutto

 Accanto a chi stringe la cinghia, c'è però chi sceglie di concedersi qualcosa in più. Un italiano su quattro (25%), pari a circa 4 milioni di persone, prevede infatti di aumentare il budget per il cenone. Le percentuali più alte si registrano nel Centro Italia, dove la quota sale al 30,7%, e tra i 35-54enni, che arrivano al 32,5%.

Leggi anche

Natale 2025 all'insegna della parsimonia: la spesa per i regali scenderà del 20%

Chalet e shopping di lusso, ecco il Natale dei super-ricchi

Il quadro finale

 Il cenone di Capodanno resta dunque un appuntamento irrinunciabile per la maggioranza degli italiani, ma riflette un clima di maggiore cautela. Meno eccessi, più attenzione ai costi, con differenze marcate tra territori e fasce d'età. Il brindisi al nuovo anno non manca, ma il portafoglio, questa volta, resta più leggero.

Ti potrebbe interessare

capodanno cenone
tavola delle feste
natale 2025
capodanno

Sullo stesso tema