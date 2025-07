In aereo con i liquidi nel bagaglio a mano, dall’Europa in arrivo il via libera definitivo

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per i passeggeri. Nel bagaglio a mano, quello che ci accompagna fino al sedile e finisce nelle cappelliere degli aerei, profumi, alcolici e bottiglie saranno di nuovo consentiti. Almeno nei principali aeroporti europei. Già da qualche tempo infatti si utilizzavano gli scanner, per permettere ai liquidi di accomodarsi nei trolley a fianco ad abiti e tablet, ma poi la cosa era stata sospesa lo scorso anno in via precauzionale. Ora, riporta il Corriere della Sera, si potrebbe premere il tasto "on" sui famigerati scanner, permettendo a creme solari e liquori di essere nuovamente i benvenuti in valigia e senza il limite di 100 millilitri.