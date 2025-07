Viaggi aerei e bagagli a mano più grandi a bordo tra nuove normative Ue e rischio rincari

Un cambiamento che sta provocando un vero e proprio terremoto soprattutto tra le low cost, che dai costi accessori relativi a bagagli fuori misura ricavano una bella fetta di entrate. In attesa quindi che la normativa europea diventi effettivamente operativa (si attende a giorni il secondo step, cioè il via libera in Parlamento), Ryanair gioca d'anticipo annunciando il via libera a bordo per un bagaglio 5 centimetri più profondo rispetto alle misure standard: l'ok arriverà per un bagaglio di dimensioni di 40x30x20 centimetri e non più di 40x30x15.