Bagaglio a mano gratis in aereo, la proposta dell'Ue divide

Le reazioni - La risposta delle low-cost è stata immediata. Secondo l’associazione di categoria Aicalf "così si faranno lievitare i prezzi per tutti i passeggeri perché il costo del bagaglio verrà incorporato nella tariffa base", ha dichiarato Alessandro Fonti, Presidente di Aicalf.



Un’altra preoccupazione riguarda la capacità limitata delle cappelliere. In media, infatti, c’è spazio per un solo bagaglio a mano ogni due passeggeri e circa il 50% dei viaggiatori sceglie di portare a bordo solo l’articolo personale per usufruire di tariffe più convenienti. "La mancanza di spazio in cabina costringerebbe numerosi passeggeri a imbarcare all’ultimo il bagaglio più grande in stiva”, ha aggiunto Fonti. Il timore di un aumento dei prezzi è condiviso anche dalle associazioni dei consumatori. Per il Codacons, "il business dei supplementi bagagli vale 10 miliardi l’anno. I vettori non vi rinunceranno facilmente e potrebbero rifarsi alzando i prezzi".