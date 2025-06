Aereo precipitato in India, studentessa perde il volo a causa del traffico e si salva

Chauhan era partita da Ankleshwar, 201 km a sud di Ahmedabad. "Ero arrivata in città in orario, ma, a causa del traffico, sono arrivata all'aeroporto in ritardo, per cui non mi è stato permesso di entrare - ha raccontato la studentessa indiana -. Ero così arrabbiata". La donna è arrivata allo scalo alle 12:20 ora locale, 10 minuti dopo l'orario previsto per l'imbarco. Una volta lasciato l'aeroporto, si è fermata in un locale per bere un tè e, mentre si stava informando per un eventuale rimborso del biglietto, ha ricevuto una chiamata che la informava che l'aereo era precipitato. "Per me è davvero un miracolo", ha detto alla Bbc.