Abbonamenti aerei flat: convengono davvero? Ecco i vantaggi e gli svantaggi

Negli ultimi anni, il settore dell'aviazione ha cercato di reinventarsi per attirare viaggiatori sempre più esigenti e attenti ai costi. L'ultimo colpo di scena è arrivato da Ryanair, che ha lanciato un programma di abbonamento annuale pensato per chi vola frequentemente, promettendo risparmi e vantaggi esclusivi. Ma Ryanair non è l'unica: altre compagnie aeree hanno già introdotto formule di abbonamento che strizzano l’occhio ai viaggiatori abituali, offrendo sconti sui biglietti, accesso prioritario e maggiore flessibilità nella prenotazione. L’idea è semplice: paghi una quota annuale e, in cambio, ottieni vantaggi che dovrebbero rendere il viaggio più economico e confortevole. Ma è davvero così? Queste formule di abbonamento sono pensate per chi vola spesso o rischiano di rivelarsi una spesa inutile per chi viaggia occasionalmente? E soprattutto: ci sono restrizioni nascoste che potrebbero limitare la convenienza di queste offerte? In questo articolo analizziamo le principali proposte di abbonamento aereo disponibili in Italia, evidenziando pro e contro di ciascuna, per aiutarti a capire se vale davvero la pena investire in uno di questi programmi.