Voli scontati, Ryanair lancia il suo abbonamento Prime: ecco come funziona

Agli iscritti al servizio saranno garantiti i voli d'occasione per tutto l'anno, tariffe scontate, e per loro sarà più facile usufruire di assicurazioni di viaggio. Le email esclusive consentiranno infatti di essere regolarmente informati su offerte e voli esclusivi, oltre che di prenotare un numero illimitato di viaggi con tariffe vantaggiose. E ancora, le prenotazioni dei posti saranno gratuite fino a un certo numero. Tutte le agevolazioni scadranno a fine contratto e non ci sarà diritto a rimborsi o compensazioni. In caso di mancata disdetta, l'abbonamento sarà automaticamente prorogato.