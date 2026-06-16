Gli interventi della rete Caritas nel 2025 sono stati quasi 5 milioni (4 milioni 831mila 931). In particolare, oltre 3,6 milioni di interventi hanno riguardato beni e servizi come cibo e vestiario, oltre 430mila gli interventi relativi all'alloggio ovvero accoglienza a breve o a lungo termine. Oltre 76mila gli interventi relativi alla sanità e quasi 300mila quelli relativi all'ascolto.