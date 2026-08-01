Per Feijoo, il governo "non ha saputo proteggere le frontiere, né garantire la sicurezza dei cittadini". La risposta è stata "tardiva" e "insufficiente" e ora deve spiegare "che cosa è fallito nella cooperazione con il Marocco". Per il Partito Popolare la partita è trasformare l'emergenza migratoria in una nuova accusa di debolezza nei confronti di Sánchez, dopo mesi nei quali ha concentrato la propria offensiva sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il partito socialista e l'entourage del premier, nonché la sua stessa moglie. E saldare temi diversi - legalità, sicurezza nazionale, controllo delle frontiere e politica estera - in un'unica contestazione al sanchismo.