Risalgono gli sbarchi dei migranti che attraversano la Manica, dopo il record giornaliero registrato il 30 luglio. Oltre duemila persone hanno attraversato illegalmente la Manica, infatti, nelle ultime due settimane, da quando Andy Burnham è diventato primo ministro britannico. Solo il 1° agosto erano 326 su 4 piccole imbarcazioni. Questo quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dal ministero dell'Interno (Home Office) tramite il sito del governo. Di conseguenza, in meno di due settimane fa, gli sbarchi irregolari sono arrivati a 2.057. Ira di Londra contro la Francia.