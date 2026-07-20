Regno Unito, Burnham è il nuovo premier: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Regno Unito, Burnham nominato primo ministro, Re Carlo III gli affida l'incarico
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Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. L'ormai ex premier, Keir Starmer, ha rassegnato e consegnato le proprie dimissioni nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano.
"La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti", ha affermato il nuovo premier laburista Burnham nel suo primo discorso davanti a Downing Street dinanzi a una folla di familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito festanti. "Dobbiamo fare meglio" di quanto è stato fatto negli ultimi anni "e lo faremo", ha aggiunto, assicurando di avere "un piano" di lungo periodo, per migliorare il Paese nei prossimi "10 anni", ribadendo di voler rendere "più sostenibili" le condizioni di chi sta peggio.
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"Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro, Andy Burnham. Italia e Regno Unito sono legati da una profonda amicizia e da una collaborazione che, negli anni, si è fatta sempre più solida, anche grazie al lavoro congiunto su dossier fondamentali per le nostre nazioni: dalla gestione dei flussi migratori alle principali crisi internazionali, affrontati sempre con grande spirito di collaborazione". È quanto scritto su X dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che prosegue: "Sono certa che continueremo su questa strada, rafforzando il nostro partenariato strategico nell'interesse delle nostre nazioni e dei nostri cittadini. Un sincero ringraziamento va a Keir Starmer per il lavoro svolto e per l'impegno con cui ha contribuito a rendere ancora più forte il rapporto tra Italia e Regno Unito".