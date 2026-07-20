Regno Unito, Burnham è il nuovo premier: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro, Andy Burnham. Italia e Regno Unito sono legati da una profonda amicizia e da una collaborazione che, negli anni, si è fatta sempre più solida, anche grazie al lavoro congiunto su dossier fondamentali per le nostre nazioni: dalla gestione dei flussi migratori alle principali crisi internazionali, affrontati sempre con grande spirito di collaborazione". È quanto scritto su X dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che prosegue: "Sono certa che continueremo su questa strada, rafforzando il nostro partenariato strategico nell'interesse delle nostre nazioni e dei nostri cittadini. Un sincero ringraziamento va a Keir Starmer per il lavoro svolto e per l'impegno con cui ha contribuito a rendere ancora più forte il rapporto tra Italia e Regno Unito".