Gran Bretagna, Andy Burnham nuovo leader del Labour: da lunedì guiderà il governo di Carlo III

Andy Burnham è il nuovo leader del Partito laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati, non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne con Keir Starmer è in programma lunedì 20 luglio a Downing Street, dove assumerà ufficialmente l'incarico di capo del governo britannico.