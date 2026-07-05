Il principe Harry si prepara a rientrare nel Regno Unito la prossima settimana, ma senza Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Quella che sembrava poter diventare la prima visita della famiglia Sussex in Gran Bretagna dopo quattro anni si è trasformata in un viaggio in solitaria del duca, facendo sfumare anche la possibilità di un nuovo incontro tra i bambini e il nonno, re Carlo III. Dietro la decisione continuano a pesare le preoccupazioni legate alla sicurezza.