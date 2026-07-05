Il principe Harry a Londra partecipa al WellChild Award
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Il principe Harry si prepara a rientrare nel Regno Unito la prossima settimana, ma senza Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Quella che sembrava poter diventare la prima visita della famiglia Sussex in Gran Bretagna dopo quattro anni si è trasformata in un viaggio in solitaria del duca, facendo sfumare anche la possibilità di un nuovo incontro tra i bambini e il nonno, re Carlo III. Dietro la decisione continuano a pesare le preoccupazioni legate alla sicurezza.
Il secondogenito di re Carlo III sarà nel Regno Unito tra il 7 e l'11 luglio per una serie di appuntamenti collegati agli Invictus Games di Birmingham 2027, la manifestazione internazionale dedicata ai militari e ai veterani feriti o malati che ha fondato nel 2014. Oltre agli impegni legati all'evento, il programma comprende anche incontri istituzionali e iniziative benefiche.
In un primo momento era stata presa in considerazione l'ipotesi che Meghan Markle, Archie e Lilibet lo accompagnassero, ma il progetto è stato successivamente accantonato. Al momento non è escluso che la duchessa di Sussex e i bambini possano raggiungere Harry in altre località britanniche, considerate più tranquille rispetto a Londra, anche se non esistono conferme ufficiali.
L'assenza di Archie e Lilibet significa che, almeno in questa occasione, re Carlo III non potrà riabbracciare i suoi nipoti. Sono ormai trascorsi quattro anni dall'ultima volta che i due bambini hanno incontrato di persona il sovrano. L'ultimo viaggio nel Regno Unito risale infatti al giugno 2022, quando parteciparono alle celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Secondo alcune indiscrezioni, il re aveva manifestato la speranza di poter trascorrere del tempo con la famiglia del figlio minore durante questa visita.
Nel tentativo di favorire il ritorno dei Sussex nel Regno Unito, re Carlo avrebbe anche messo a disposizione una residenza all'interno di una tenuta reale, la cui ubicazione non è stata resa nota. Il gesto è stato interpretato come un segnale di apertura nei confronti di Harry, ma non è bastato a dissipare i timori del duca. La protezione garantita all'interno della proprietà, infatti, non coprirebbe gli spostamenti all'esterno, considerati il punto più delicato dell'intera visita.
La questione della sicurezza resta il principale ostacolo ai viaggi della famiglia Sussex nel Paese. Dopo aver rinunciato nel 2020 al ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti, Harry ha perso il diritto automatico alla protezione della polizia finanziata con fondi pubblici. La sua richiesta di ripristinare quel dispositivo di sicurezza è stata respinta, alimentando ulteriormente le tensioni.
Secondo fonti vicine al principe, la preoccupazione più grande riguarda il rischio che Meghan e i bambini possano essere inseguiti dai paparazzi fin dal loro arrivo nel Regno Unito."La speranza è che possano incontrare il nonno, ma questo non potrà mai accadere se saranno inseguiti ovunque vadano, dal momento in cui scendono dall'aereo", avrebbe spiegato una fonte.
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