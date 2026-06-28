La richiesta di sicurezza era stata esaminata dal Comitato esecutivo per la protezione di reali e personalità pubbliche, il Ravec, organismo che opera per conto del ministero dell'Interno e stabilisce il livello di tutela per i membri della famiglia reale e altri soggetti a rischio. Proprio al termine di questo processo di revisione, al team del principe è stato comunicato che non sarebbe stata concessa alcuna protezione di polizia durante la permanenza nel Regno Unito. Un portavoce governativo ha definito il sistema di sicurezza "rigoroso e proporzionato", ricordando, inoltre, che non vengono diffusi dettagli operativi per non compromettere l'efficacia delle misure né la sicurezza delle persone coinvolte.