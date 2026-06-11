"Ci lanciamo nell'estate". Con poche parole Meghan Markle ha accompagnato gli undici scatti pubblicati a sorpresa sul suo profilo Instagram, aprendo le porte della villa di Montecito, in California, dove vive con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet. Stavolta niente prodotti del suo marchio né capi da promuovere: solo immagini di vita quotidiana, condivise con i 4,6 milioni di follower della duchessa di Sussex. Una scelta che i tabloid britannici hanno trovato curiosa, vista l'attenzione che la coppia riserva alla propria privacy.