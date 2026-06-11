Meghan Markle e l'evento a Sydney
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La duchessa di Sussex apre a sorpresa le porte della villa californiana: undici scatti tra giochi in giardino e scene di vita domestica. Un'inversione di rotta per la coppia, da sempre maniacale nel proteggere la privacy familiare
Foto della vita privata di Harry e Meghan a Montecito © Instagram
"Ci lanciamo nell'estate". Con poche parole Meghan Markle ha accompagnato gli undici scatti pubblicati a sorpresa sul suo profilo Instagram, aprendo le porte della villa di Montecito, in California, dove vive con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet. Stavolta niente prodotti del suo marchio né capi da promuovere: solo immagini di vita quotidiana, condivise con i 4,6 milioni di follower della duchessa di Sussex. Una scelta che i tabloid britannici hanno trovato curiosa, vista l'attenzione che la coppia riserva alla propria privacy.
In una delle foto Harry gioca a pallone nel prato di casa con il primogenito Archie, che a maggio ha compiuto 7 anni. Il bambino, ripreso di spalle, mostra i capelli rossi identici a quelli del padre e appare molto cresciuto rispetto alle rare immagini precedenti. A completare la scena, un pallone gigante che basta da solo a raccontare l'atmosfera del pomeriggio.
Compare anche Lilibet, 5 anni, anche se a rubare la scena è la sua t-shirt bianca con la scritta "B is for Beyoncé" e un disegno stilizzato della popstar. Un capo che, stando a quanto riferito dal magazine People, sarebbe stato disegnato dalla bambina stessa: un piccolo tributo fatto in casa alla cantante che la duchessa frequenta da anni.
Della piccola si intravede solo un ciuffo rosso: il volto, come quello del fratello, resta nascosto. Il legame con Beyoncé, del resto, non è una novità, ed è uno dei fili che attraversano da tempo la vita pubblica di Meghan.
Le altre immagini compongono un piccolo album bucolico: Meghan sdraiata sul prato con il viso coperto da un cappello di paglia, un look total denim, un breve video in cucina mentre affetta finemente una cipolla. Non mancano un nido con tre uova e i pulcini appena nati, un cesto di frutta e verdura dell'orto, il cane di casa che sonnecchia al sole. A chiudere, uno scatto del 2017: Harry e Meghan di spalle, abbracciati.
Sullo sfondo, una notizia che riguarda da vicino il duca. Time lo ha inserito nella sua prima classifica dei cento personaggi più influenti nello sport, in cima alla categoria "Leaders", per aver fondato gli "Invictus Games", la competizione dedicata ai veterani feriti in guerra. Un riconoscimento che arriva mentre si parla di un possibile ritorno di Harry nel Regno Unito a luglio.
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