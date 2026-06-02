"Thomas mi ha detto che la sposerebbe immediatamente", avrebbe confidato la fonte, aggiungendo che l'ex tecnico hollywoodiano sarebbe "più felice di quanto avrebbe mai immaginato" all'idea di trascorrere il resto della sua vita accanto a Rio. Anche lo stesso Thomas, nei mesi scorsi, aveva parlato apertamente della relazione, spiegando di non preoccuparsi delle critiche legate alla differenza d'età. "Non avrei mai pensato di poter ritrovare gioia e felicità alla mia età", aveva dichiarato, definendosi "benedetto" per aver incontrato una persona speciale.