Meghan Markle e l'evento a Sydney
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Nuovo capitolo nella travagliata storia familiare di Meghan Markle. Mentre i rapporti tra la Duchessa di Sussex e il padre Thomas Markle restano praticamente inesistenti da anni, l'ex direttore della fotografia (nell'ambito televisivo) starebbe pensando di convolare nuovamente a nozze.
A 81 anni, infatti, avrebbe ritrovato l'amore accanto a Rio Caneda, infermiera filippina di 46 anni conosciuta durante il suo lungo percorso di riabilitazione. Una relazione che, se dovesse trasformarsi in matrimonio, regalerebbe a Meghan una matrigna appena due anni più grande di lei.
Secondo quanto riportato dalla stampa britannica e da fonti vicine alla famiglia, Thomas Markle avrebbe conosciuto Rio Caneda in un centro di riabilitazione di Cebu City, nelle Filippine, dove era stato ricoverato dopo il delicato intervento che lo scorso dicembre ha portato all'amputazione della gamba sinistra a causa di un grave problema circolatorio.
Negli ultimi mesi l'81enne ha affrontato una lunga serie di problemi di salute. Dopo l'ictus del 2022 e diverse complicazioni mediche, aveva deciso di trasferirsi nelle Filippine alla ricerca di una vita più tranquilla. Proprio lì sarebbe nata la relazione con l'infermiera, madre di due figli, che si è presa cura di lui durante la convalescenza.
A far parlare sono soprattutto le indiscrezioni sulle intenzioni di Thomas. Una fonte citata dal Daily Express avrebbe raccontato che Markle non nasconde più i suoi sentimenti e sarebbe pronto a fare il grande passo.
"Thomas mi ha detto che la sposerebbe immediatamente", avrebbe confidato la fonte, aggiungendo che l'ex tecnico hollywoodiano sarebbe "più felice di quanto avrebbe mai immaginato" all'idea di trascorrere il resto della sua vita accanto a Rio. Anche lo stesso Thomas, nei mesi scorsi, aveva parlato apertamente della relazione, spiegando di non preoccuparsi delle critiche legate alla differenza d'età. "Non avrei mai pensato di poter ritrovare gioia e felicità alla mia età", aveva dichiarato, definendosi "benedetto" per aver incontrato una persona speciale.
L'eventuale terzo matrimonio di Thomas Markle arriva mentre il rapporto con Meghan continua a essere congelato. Padre e figlia sono lontani dal 2018, anno delle nozze reali con il principe Harry. Da allora si sono susseguite polemiche, interviste e accuse reciproche che hanno reso impossibile una vera riconciliazione.
Negli ultimi mesi, durante il ricovero di Thomas, erano emerse indiscrezioni su alcuni tentativi di contatto da parte della Duchessa di Sussex, ma la frattura familiare non sembra essersi realmente ricomposta.
Intanto Thomas guarda avanti. Dopo il ritorno negli Stati Uniti per proseguire le cure e ricevere una protesi, continua a sentire quotidianamente Rio attraverso videochiamate. E, secondo chi lo conosce, il suono delle campane nuziali potrebbe non essere poi così lontano.
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