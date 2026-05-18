Non è una notizia di poco conto. Dal 2020, anno in cui Meghan e il principe Harry hanno lasciato ufficialmente i ranghi della famiglia reale britannica per trasferirsi in California, la coppia ha sempre tutelato con cura la privacy dei figli Archie, sette anni, e della stessa Lilibet. Le foto dei bambini circolano col contagocce, e ogni nuova apparizione si trasforma quasi inevitabilmente in un piccolo evento mediatico.