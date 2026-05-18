Meghan e Lilibet © Instagram
Meghan Markle ha pubblicato sui social uno scatto inedito con la figlia Lilibet Diana, che il prossimo giugno compirà cinque anni. "Piccola aiutante di mamma", è la didascalia scelta dalla duchessa del Sussex per accompagnare l'immagine, condivisa anche nelle Stories.
Lo scatto
Nella fotografia, Meghan si trova nel camerino della sua casa di Montecito, in California, avvolta in un elegante completo color lavanda. Ai suoi piedi, Lilibet — capelli rossi raccolti in una coda con fiocco abbinato e outfit rosso — appare indaffarata ad aiutare la madre a sistemare le scarpe. "Mama's little helper", recita la didascalia originale, accompagnata da un cuore viola.
Un evento raro
Non è una notizia di poco conto. Dal 2020, anno in cui Meghan e il principe Harry hanno lasciato ufficialmente i ranghi della famiglia reale britannica per trasferirsi in California, la coppia ha sempre tutelato con cura la privacy dei figli Archie, sette anni, e della stessa Lilibet. Le foto dei bambini circolano col contagocce, e ogni nuova apparizione si trasforma quasi inevitabilmente in un piccolo evento mediatico.
A Ginevra per i diritti digitali dei bambini
Lo scatto arriva in un momento tutt'altro che casuale. Poche ore dopo la pubblicazione del post, Meghan è partita alla volta di Ginevra per partecipare all'inaugurazione del Lost Screen Memorial, un'installazione dedicata ai bambini vittime di bullismo online e di contenuti dannosi sul web.
Al suo fianco il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione della 79ª Assemblea Mondiale della Sanità. Una coincidenza che ha sollevato più di un interrogativo tra i media internazionali: pubblicare la foto di una bambina di quattro anni sui social poche ore prima di salire su un palco a parlare dei pericoli del web per i minori è apparsa a molti una scelta in contraddizione con il messaggio.
Una mamma sempre più presente sui social
Nelle ultime settimane la duchessa aveva già rotto il riserbo con una serie di contenuti familiari: gli auguri per il settimo compleanno di Archie, le foto della Festa della Mamma a Disneyland insieme alla madre Doria Ragland, e ora il tenero ritratto con Lilibet. Un cambio di passo nella sua comunicazione social che sembra accompagnare la crescita del brand lifestyle As Ever e i nuovi progetti professionali della duchessa.