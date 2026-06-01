Secondo quanto trapelato, la duchessa di Sussex sentirebbe il peso di dover mandare avanti l'economia familiare da sola. Abituata ai ritmi di Hollywood e alla cultura del lavoro individualista, Meghan starebbe spingendo per mantenere un flusso di entrate costante. "Meghan ha finalmente detto a Harry che deve darsi da fare dal punto di vista finanziario. È lei che guida i contratti commerciali, gestisce il brand e pianifica il futuro", ha rivelato l'insider.