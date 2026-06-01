Il principe Harry a Londra partecipa al WellChild Award
© IPA
© IPA
La duchessa avrebbe perso la pazienza: lei gestisce i marchi e gli affari, mentre il marito "ragiona ancora come un reale" e si dedicherebbe solo al no-profit
© IPA
Per il principe Harry e Meghan Markle la vita lontano da Buckingham Palace si sta rivelando più "faticosa" del previsto, soprattutto quando si parla di scadenze e conti da pagare. Tra le mura della sfarzosa villa di Montecito, in California, l'atmosfera sembrerebbe tutt'altro che serena. A lanciare l'indiscrezione è una fonte vicina alla coppia, ripresa dal programma "Naughty But Nice" di Rob Shuter, secondo cui l'ex attrice di Suits avrebbe perso la pazienza con il consorte, chiedendogli una svolta netta nella gestione delle finanze.
Secondo quanto trapelato, la duchessa di Sussex sentirebbe il peso di dover mandare avanti l'economia familiare da sola. Abituata ai ritmi di Hollywood e alla cultura del lavoro individualista, Meghan starebbe spingendo per mantenere un flusso di entrate costante. "Meghan ha finalmente detto a Harry che deve darsi da fare dal punto di vista finanziario. È lei che guida i contratti commerciali, gestisce il brand e pianifica il futuro", ha rivelato l'insider.
Il problema principale risiederebbe nell'approccio del secondogenito di re Carlo III. Harry, infatti, continuerebbe a muoversi nel mondo del lavoro con la mentalità tipica dei membri attivi della Royal Family: predilige attività istituzionali o di beneficenza a forte impatto sociale, tralasciando però l'aspetto puramente redditizio. Un lusso che, stando ai calcoli della moglie, i due non possono più permettersi, considerando gli elevati costi legati alla loro sicurezza privata.
Nonostante le frizioni, l'unione resta solida: si tratta di una divergenza strategica per mantenere lo sfarzoso stile di vita californiano. Sebbene il patrimonio di Harry sia stimato sui 60 milioni di dollari, la coppia punta a entrate stabili. A marzo 2026 il brand di Meghan, As Ever, ha infatti chiuso la partnership con un importante servizio di streaming per proseguire in modo indipendente. Il legame con il colosso continua però tramite Archewell Productions, la casa di produzione multimediale fondata dai Sussex nel 2020 proprio per finanziare la loro indipendenza dopo il "divorzio" dai Windsor.
© IPA
© IPA