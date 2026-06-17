Negli ultimi anni i rapporti tra Harry e la famiglia reale hanno attraversato una lunga fase di tensione. La frattura è iniziata nel 2020 con la decisione dei duchi di Sussex di rinunciare al ruolo di membri attivi della monarchia e trasferirsi negli Stati Uniti. Da allora sono seguite diverse interviste e dichiarazioni pubbliche che hanno alimentato le polemiche, a partire dalla celebre conversazione con Oprah Winfrey fino all'uscita dell'autobiografia di Harry, Spare, nella quale il principe ha raccontato dissapori e incomprensioni con il padre Carlo e con il fratello William.