Harry e Meghan tornano nel Regno Unito con Archie e Lilibet: prima visita di famiglia dal 2022
I duchi di Sussex saranno nel Paese a luglio per partecipare a un evento collegato agli Invictus Games, la manifestazione sportiva fondata dal principe
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Il principe Harry e Meghan Markle si preparano a tornare in Gran Bretagna insieme ai figli Archie e Lilibet, dopo anni di distanza dalla famiglia reale. Secondo quanto anticipato dai media britannici, i duchi di Sussex saranno presenti a luglio a un appuntamento legato agli Invictus Games, la manifestazione sportiva dedicata ai militari feriti e veterani di guerra fondata dallo stesso Harry.
Si tratterà della prima visita nel Regno Unito dell'intero nucleo familiare dal 2022, quando Harry e Meghan parteciparono alle celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. La presenza dei due bambini, che negli ultimi anni hanno trascorso la quasi totalità della loro vita negli Stati Uniti, conferisce all'evento un significato particolare e alimenta le aspettative su possibili sviluppi nei rapporti tra i Sussex e la Corona. L'appuntamento è legato agli Invictus Games, iniziativa alla quale Harry continua a dedicare grande attenzione. L'ex ufficiale dell'esercito britannico, che ha prestato servizio in Afghanistan, è infatti il principale promotore della competizione internazionale riservata ai militari feriti, malati o invalidi.
I rapporti con la famiglia reale: cosa è successo
Negli ultimi anni i rapporti tra Harry e la famiglia reale hanno attraversato una lunga fase di tensione. La frattura è iniziata nel 2020 con la decisione dei duchi di Sussex di rinunciare al ruolo di membri attivi della monarchia e trasferirsi negli Stati Uniti. Da allora sono seguite diverse interviste e dichiarazioni pubbliche che hanno alimentato le polemiche, a partire dalla celebre conversazione con Oprah Winfrey fino all'uscita dell'autobiografia di Harry, Spare, nella quale il principe ha raccontato dissapori e incomprensioni con il padre Carlo e con il fratello William.
Negli ultimi mesi, tuttavia, alcuni segnali hanno fatto ipotizzare un graduale disgelo. In questo contesto, la visita prevista per luglio viene letta dagli osservatori come un possibile passo avanti verso una normalizzazione dei rapporti, anche se non sono state annunciate al momento occasioni ufficiali di incontro con il re o con gli altri membri senior della famiglia reale. Resta dunque da capire se il ritorno di Harry, Meghan, Archie e Lilibet nel Regno Unito rappresenterà soltanto una parentesi legata agli Invictus Games oppure l'inizio di una nuova fase nei rapporti tra i Sussex e Buckingham Palace.