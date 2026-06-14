Il principe Harry a Londra partecipa al WellChild Award
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Il principe ha seguito la partita tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs da solo, seduto in posti lontani da quelli riservati alle celebrità
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Mentre a Londra andava in scena il tradizionale Trooping the Colour per il compleanno ufficiale di Re Carlo III, dall'altra parte dell'oceano il principe Harry ha fatto una comparsa a sorpresa a una delle partite più attese dell'anno. Il duca di Sussex è stato infatti avvistato al Frost Bank Center di San Antonio in occasione di Gara 5 delle Finals NBA tra New York Knicks e San Antonio Spurs, attirando immediatamente l'attenzione dei media e dei tifosi.
A far discutere non è stata soltanto la sua presenza, ma anche il posto occupato sugli spalti: Harry non sedeva infatti nella celebre "celebrity row" a bordo campo, riservata alle personalità più in vista della serata.
Diversamente da star come Timothée Chalamet e Ben Stiller, sistemati nelle ambitissime postazioni a bordo parquet, il principe Harry ha assistito all'incontro da una posizione più arretrata, intorno all'ottava fila dell'impianto texano.
Per l'occasione il 41enne ha scelto un look estremamente informale composto da polo blu scuro, pantaloni coordinati e cappellino da baseball. Accanto a lui era presente anche il commissioner della NBA, Adam Silver, con il quale è stato immortalato in diversi momenti della serata. La collocazione lontana dal parterre delle celebrità ha generato numerosi commenti sui social, soprattutto perché diversi volti noti del cinema e dello spettacolo erano invece seduti a pochi metri dal campo.
Harry si è presentato all'evento senza la moglie, Meghan Markle, e senza i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. La famiglia vive stabilmente a Montecito, in California, da quando nel 2020 i Sussex hanno lasciato il Regno Unito e rinunciato al ruolo di membri attivi della famiglia reale.
La sua apparizione è arrivata proprio nelle ore in cui a Londra si svolgeva il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico. Harry e Meghan non partecipano all'evento dal 2022 e la loro assenza all'edizione di quest'anno non era considerata una sorpresa.
Il duca di Sussex non era però completamente solo. Ad accompagnarlo sugli spalti c'era JP Lane, veterano dell'esercito americano e atleta dei Purple Heart Warrior Games. Lane parteciperà anche ai prossimi Invictus Games, la manifestazione sportiva fondata proprio da Harry e dedicata ai militari feriti, malati o reduci da missioni operative. In passato il principe ha più volte indicato il veterano come una delle persone che lo hanno ispirato nella creazione del progetto.
Non è la prima volta che il principe Harry viene fotografato a un evento NBA. Negli ultimi anni ha partecipato a diverse partite insieme a Meghan Markle. Lo scorso febbraio la coppia era stata immortalata all'NBA All-Star Game di Los Angeles, dove aveva attirato l'attenzione anche per un momento mostrato sul maxischermo durante la celebre "kiss cam". In precedenza, nell'aprile 2023, i due avevano assistito a una partita dei Los Angeles Lakers nei playoff. Nonostante le sue frequenti presenze sugli spalti, Harry non ha mai dichiarato pubblicamente quale sia la sua squadra preferita nella NBA.
Le Finals hanno richiamato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Oltre a Chalamet e Stiller, sugli spalti erano presenti anche Sydney Sweeney, il manager musicale Scooter Braun, l'attore Billy Baldwin, oltre ad altri tifosi celebri arrivati a San Antonio per assistere a una possibile pagina di storia del basket. La sfida aveva infatti un peso enorme: i Knicks erano a una sola vittoria dal titolo NBA, un traguardo che la franchigia newyorkese non raggiungeva da oltre mezzo secolo.
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