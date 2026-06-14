Per l'occasione il 41enne ha scelto un look estremamente informale composto da polo blu scuro, pantaloni coordinati e cappellino da baseball. Accanto a lui era presente anche il commissioner della NBA, Adam Silver, con il quale è stato immortalato in diversi momenti della serata. La collocazione lontana dal parterre delle celebrità ha generato numerosi commenti sui social, soprattutto perché diversi volti noti del cinema e dello spettacolo erano invece seduti a pochi metri dal campo.