Sullo sfondo resta il rapporto con la famiglia reale. La giornalista esperta di monarchia Rebecca English ha rivelato che ai Sussex sarebbe stata nuovamente offerta la possibilità di essere ospitati in una dimora reale, come in passato: un invito che Harry non avrebbe mai accettato e su cui, al momento, non risulterebbe alcuna decisione. L'ultima volta che i bambini avevano messo piede nel Regno Unito era il Giubileo di Platino del 2022; da allora i contatti si sono diradati, fino al breve faccia a faccia tra Harry e il padre Carlo III a Clarence House. Da Buckingham Palace non trapela nulla e non conferma alcun incontro. Se il viaggio estivo segnerà il disgelo o solo un nuovo capitolo della saga, lo diranno le prossime settimane.