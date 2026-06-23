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Harry e Meghan si preparano a riportare l'intera famiglia oltremanica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i duchi di Sussex starebbero pianificando un viaggio nel Regno Unito a luglio, in occasione degli eventi "One Year To Go" che segnano l'avvicinamento agli Invictus Games, in programma a Birmingham nel 2027. A rendere la trasferta così attesa sarebbe la presenza di Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, che tornerebbero nel Paese natale del padre per la prima volta dopo anni. Meghan Markle, dal canto suo, manca dal Regno Unito dal settembre 2022, in occasione dell'ultimo saluto alla regina Elisabetta II.
Il nodo sicurezza e una rotta che cambia
Per anni il principe ha indicato proprio nella sicurezza il principale ostacolo ai viaggi della famiglia in Gran Bretagna. Dopo la perdita della protezione automatica garantita ai membri attivi della royal family, aveva ribadito di non sentirsi tranquillo nel portare moglie e figli in patria: alla BBC, nel 2025, aveva dichiarato di non riuscire a "immaginare un mondo" in cui sarebbe tornato con loro. Ora la situazione sembra essersi sbloccata: stando al Daily Mail, Harry avrebbe ricevuto rassicurazioni ritenute adeguate sul fronte della protezione, decisive nel convincere la coppia a partire insieme.
Le accuse: "Usano i figli per attirare l'attenzione"
È qui che il rientro divide gli inglesi. Alcune fonti vicine ai Sussex, citate dal quotidiano britannico, leggono la presenza dei due bambini come una manovra calcolata per accendere i riflettori di tutto il mondo. Qualcuno si sarebbe spinto oltre, definendo l'iniziativa una sorta di "ricatto emotivo": riportare Archie e Lilibet a Londra, è il ragionamento, amplificherebbe inevitabilmente l'attenzione sulla coppia. Una lettura che spacca l'opinione pubblica, tra chi attende con affetto il ritorno dei piccoli e chi rinfaccia ai duchi la contraddizione con i precedenti allarmi. Non a caso, in un sondaggio del Sun il 58,5% dei lettori si è detto contrario a un incontro tra il Re e i nipotini.
L'offerta della Corona e il gelo con Carlo
Sullo sfondo resta il rapporto con la famiglia reale. La giornalista esperta di monarchia Rebecca English ha rivelato che ai Sussex sarebbe stata nuovamente offerta la possibilità di essere ospitati in una dimora reale, come in passato: un invito che Harry non avrebbe mai accettato e su cui, al momento, non risulterebbe alcuna decisione. L'ultima volta che i bambini avevano messo piede nel Regno Unito era il Giubileo di Platino del 2022; da allora i contatti si sono diradati, fino al breve faccia a faccia tra Harry e il padre Carlo III a Clarence House. Da Buckingham Palace non trapela nulla e non conferma alcun incontro. Se il viaggio estivo segnerà il disgelo o solo un nuovo capitolo della saga, lo diranno le prossime settimane.