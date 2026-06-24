Harry e Meghan con i figli nel Regno Unito scelgono la tenuta di Diana
Secondo i media britannici, il duca e la duchessa di Sussex avrebbero optato per la tenuta dove è sepolta la madre del principe per soggiornare durante il loro viaggio con i figli, il primo in patria dal 2022
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Si avvicina il giorno del grande ritorno nel Regno Unito del principe Harry con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet, dove mancano dal 2022, e si moltiplicano i dettagli su questa possibile rimpatriata. Intanto su dove staranno il duca e la duchessa di Sussex, attesi per gli eventi "One Year To Go" che si terranno a Birmingham tra il 10 e il 17 luglio in preparazione degli Invictus Games 2027. Pare infatti che il loro viaggio potrebbe includere un soggiorno nella casa d’infanzia della principessa Diana, Althorp House.
Dove è sepolta Diana
Il sito web della tenuta indica che il prossimo mese, il 10 e l’11 luglio, sarà chiusa ai visitatori, alimentando le speculazioni sul fatto che Harry e la sua famiglia potrebbero visitare — o addirittura soggiornare — nella dimora della famiglia Spencer durante il loro viaggio. Althorp è anche il luogo in cui riposa la principessa Diana, sepolta su un'isoletta al centro del lago Oval e, dato che la visita della famiglia cade poco dopo il 1° luglio, data del compleanno della defunta principessa del Galles, si tratterebbe di una visita significativa per Harry, 41 anni, Meghan, 44 anni, e i loro figli.
L'offerta del Re
Harry ha già soggiornato in passato ad Althorp, di proprietà di suo zio Charles Spencer, fratello minore di Diana e da sempre vicino al nipote, in occasione di alcune visite nel Regno Unito, tra cui quella dell’agosto 2024, quando tornò per il funerale di Lord Robert Fellowes. Secondo quanto riportato da alcuni media britannici, Re Carlo, 77 anni, ha offerto al figlio minore e alla sua famiglia la possibilità di soggiornare in una tenuta reale durante la loro eventuale visita nel Regno Unito.
Niente sicurezza
In ogni caso per Harry e la sua famiglia non ci saranno misure di sicurezza aggiuntive. Le decisioni in materia di sicurezza sono prese dal Ministero dell’Interno, non dal Re. Dopo che il Duca e la Duchessa del Sussex si sono dimessi dai loro ruoli reali nel 2020, hanno perso la protezione della polizia finanziata dai contribuenti. Decisione che Harry ha ripetutamente contestato, ma inutilmente.
Confermato che Harry e Meghan porteranno i loro figli, il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet (il secondo nome di Lilibet è Diana, in onore della sua defunta nonna), di cinque, nel Regno Unito per la prima volta dal 2022. Archie è nato al Portland Hospital di Westminster il 6 maggio 2019 e ha trascorso i primi cinque mesi di vita a Frogmore Cottage, a Windsor, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Lilibet, invece, è nata al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, il 4 giugno 2021, dopo il trasferimento dei genitori a Montecito. Lilibet è stata nel Regno Unito quando aveva un anno, nel 2022, per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, incontrando Re Carlo per la prima volta.