Harry e Meghan con i figli nel Regno Unito scelgono la tenuta di Diana

Confermato che Harry e Meghan porteranno i loro figli, il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet (il secondo nome di Lilibet è Diana, in onore della sua defunta nonna), di cinque, nel Regno Unito per la prima volta dal 2022. Archie è nato al Portland Hospital di Westminster il 6 maggio 2019 e ha trascorso i primi cinque mesi di vita a Frogmore Cottage, a Windsor, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Lilibet, invece, è nata al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, il 4 giugno 2021, dopo il trasferimento dei genitori a Montecito. Lilibet è stata nel Regno Unito quando aveva un anno, nel 2022, per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, incontrando Re Carlo per la prima volta.