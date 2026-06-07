© Da video | Peter Phillips e Harriet Sperling
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Da William e Kate a Re Carlo e Camilla, la famiglia reale britannica si è riunita nelle Cotswolds per celebrare il matrimonio del nipote del sovrano
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Una giornata di festa, sorrisi e tradizione per la famiglia reale britannica. Nelle campagne delle Cotswolds, Peter Phillips, nipote di Re Carlo e figlio della principessa Anna, ha sposato il 6 giugno Harriet Sperling in una cerimonia che ha richiamato gran parte dei Windsor.
Un evento atteso e partecipato, che ha riportato insieme molti membri della Corona in una delle rare occasioni familiari condivise degli ultimi anni. Tra gli ospiti più osservati c'erano naturalmente il principe William e Kate Middleton, ma anche Re Carlo e la regina Camilla, arrivati alla cappella di "All Saints" tra gli applausi dei presenti.
Il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling è arrivato a circa due anni dall'inizio della loro relazione e a un anno dall'annuncio del fidanzamento. La sposa, infermiera del Servizio sanitario nazionale britannico, ha fatto il suo ingresso nella cappella indossando un elegante abito in pizzo completato da un lungo velo che le copriva il volto.
Accanto a lei, in un ruolo speciale, c'erano tre giovanissime damigelle. Savannah e Isla, le figlie nate dal precedente matrimonio di Peter con Autumn Kelly, e Georgina, figlia di Harriet. Una presenza che ha reso la cerimonia ancora più intima e sentita. Per Peter Phillips si tratta di un nuovo capitolo importante. Pur essendo il figlio della principessa Anna, non possiede alcun titolo reale. Una scelta precisa voluta dalla madre, che per lui e per la sorella Zara aveva immaginato una vita il più possibile lontana dai vincoli della monarchia.
A catturare l'attenzione sono stati anche gli ospiti. Kate Middleton, impeccabile in un raffinato abito chiaro, ha attirato gli sguardi insieme al principe William. Presenti anche le principesse Beatrice ed Eugenie con i rispettivi mariti, Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank.
Non è passata inosservata l'assenza dell'ex principe Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, così come quella del principe Harry e Meghan Markle. Nonostante qualche vuoto, il matrimonio di Peter Phillips ha rappresentato uno dei più importanti momenti di ritrovo per la famiglia reale britannica degli ultimi anni. Una giornata che ha unito tradizione, affetti e quel fascino senza tempo che continua a rendere i Windsor protagonisti dell'attenzione internazionale.