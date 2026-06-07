Accanto a lei, in un ruolo speciale, c'erano tre giovanissime damigelle. Savannah e Isla, le figlie nate dal precedente matrimonio di Peter con Autumn Kelly, e Georgina, figlia di Harriet. Una presenza che ha reso la cerimonia ancora più intima e sentita. Per Peter Phillips si tratta di un nuovo capitolo importante. Pur essendo il figlio della principessa Anna, non possiede alcun titolo reale. Una scelta precisa voluta dalla madre, che per lui e per la sorella Zara aveva immaginato una vita il più possibile lontana dai vincoli della monarchia.