Il principe William parla della moglie Kate: "Senza di lei la mia famiglia non ce la farebbe"
Il primogenito di Re Carlo ha raccontato a Heart Radio del suo rapporto con la principessa, svelando alcune abitudini di casa, tra musica dance e scones
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Senza Kate Middleton "la mia famiglia non ce la farebbe". Così il principe William al programma mattutino di Heart Radio, descrive Kate come "una mamma e una moglie straordinaria". "Sono molto orgoglioso del suo ritorno a tutti gli impegni dopo la sua battaglia contro il cancro", ha aggiunto il futuro re. Fra le altre cose, William ha ironizzato sulla caotica routine scolastica, su un possibile invito al matrimonio di Taylor Swift questa estate, sul suo amore per la musica dance e gli scones, i paninetti dolci tipici delle isole britanniche. Il primogenito di Re Carlo si è anche soffermato sulla visita della Principessa del Galles in Italia.
La routine serale impegnata di Kate
Nonostante molti colleghino la vita regale a serate mondane o relax davanti alla televisione, nessuna di queste attività rientra nell'agenda serale di Kate. Come rivelato da William, dopo aver accompagnato a letto i figli George, Charlotte e Louis, la principessa legge documenti, studia e lavora ai progetti che segue. Una dedizione particolare la riserva al Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’iniziativa dedicata all’educazione nella prima infanzia, tema molto caro a Kate.
Il viaggio in Italia di Kate
"È stata fantastica. Ha passato tante difficoltà, in particolare negli ultimi due anni. Non vedeva l'ora di fare questo viaggio in Italia, quindi sono davvero contento che sia andato tutto così bene. È tornata entusiasta", ha raccontato William. Kate ha ricevuto un'accoglienza calorosa dagli abitanti di Reggio Emilia, dove ha appreso, nel corso di due giorni, l'approccio innovativo all'insegnamento ai bambini piccoli, sperimentato in città. "Alla sera faccio fatica a farmi strada, in camera da letto, tra tutte le scartoffie che lei deve leggere - ha aggiunto -. Quindi sono davvero felice per lei, credo che sia tornata piena di entusiasmo”.
L'invito al matrimonio di Taylor Swift
William si è anche espresso sulle voci che circolano da giorni sulla partecipazione di lui e Kate al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, di cui ancora non si hanno dettagli su location e data. "No comment. Spero e immagino che possa arrivare un invito, vedremo", ha detto William. Alcuni ipotizzano che la popstar possa fissare la data delle nozze il 3 luglio e, a fare da sfondo, potrebbe esserci la frenetica New York.