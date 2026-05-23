Il principe William parla della moglie Kate: "Senza di lei la mia famiglia non ce la farebbe"

"È stata fantastica. Ha passato tante difficoltà, in particolare negli ultimi due anni. Non vedeva l'ora di fare questo viaggio in Italia, quindi sono davvero contento che sia andato tutto così bene. È tornata entusiasta", ha raccontato William. Kate ha ricevuto un'accoglienza calorosa dagli abitanti di Reggio Emilia, dove ha appreso, nel corso di due giorni, l'approccio innovativo all'insegnamento ai bambini piccoli, sperimentato in città. "Alla sera faccio fatica a farmi strada, in camera da letto, tra tutte le scartoffie che lei deve leggere - ha aggiunto -. Quindi sono davvero felice per lei, credo che sia tornata piena di entusiasmo”.