Kate Middleton con William forse in India

L'Earthshot Prize, di cui quest'anno ricorre la sesta edizione, è stato istituito dal principe William per stimolare nuove iniziative in campo ambientale. Gli organizzatori dell'Earthshot Prize ritengono che l'India, e Mumbai in particolare, siano fondamentali per guidare una svolta ecologista in Asia. Kate ha partecipato alle prime due cerimonie di premiazione, a Londra nel 2021 e a Boston nel 2022, ma non era presente gli ultimi tre anni a Singapore, Città del Capo e Rio de Janeiro.