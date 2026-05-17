Kate Middleton con William forse in India

Il ritorno di Kate Middleton, al fianco del principe William,ai Bafta 2026 © IPA
Kate Middleton, appena rientrata dalla missione in Italia, il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, starebbe già pensando a una nuova avventura internazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Mirror, la principessa del Galles dovrebbe accompagnare il marito, il principe William, in India a novembre in occasione della cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, una sorta di Nobel per il green, che si terrà a Mumbai.
Tuttavia, una fonte ha riferito al magazine People che i piani non sono ancora stati confermati. La coppia reale potrebbe compiere nella ex colonia britannica quella che ha è stata definita una visita “politicamente delicata” e, a Delhi, incontrare anche il premier Nahrendra Modi.
La visita precedente 10 anni fa
Kate, 44 anni, e William, 43, erano già stati in India e in Bhutan nel 2016, visitando Mumbai, Nuova Delhi, il Parco Nazionale di Kaziranga e il Taj Mahal ad Agra. All'epoca, però, erano ancora"solo" i duchi di Cambridge.
L'impegno contro il cambiamento climatico
L'Earthshot Prize, di cui quest'anno ricorre la sesta edizione, è stato istituito dal principe William per stimolare nuove iniziative in campo ambientale. Gli organizzatori dell'Earthshot Prize ritengono che l'India, e Mumbai in particolare, siano fondamentali per guidare una svolta ecologista in Asia. Kate ha partecipato alle prime due cerimonie di premiazione, a Londra nel 2021 e a Boston nel 2022, ma non era presente gli ultimi tre anni a Singapore, Città del Capo e Rio de Janeiro.
"Grazie Italia"
L'annuncio del prossimo viaggio di Kate arriva subito dopo il suo ritorno dalla visita di due giorni in Italia, a Reggio Emilia, dove la principessa aveva voluto approfondire il famoso metodo educativo adottato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia della città, nell'ambito del suo impegno per le cause legate allo sviluppo e all'istruzione della prima infanzia. Missione che era stata molto positiva, e che la principessa aveva salutato - appena rientrata a Londra - con un: "Grazie di cuore Italia"
E poi l'Australia?
E se l'india fosse confermata non sarebbe l'ultima tappa fuori dal Regno, Kate sembra aver ripreso il gusto per le missioni internazionali: secondo indiscrezioni riportate dai media australiani i principi sarebbero pronti per un viaggio in Australia prima della fine dell'anno.