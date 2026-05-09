Londra, l'arrivo di Kate Middleton alla cerimonia annuale del Commonwealth Day Service presso l'Abbazia di Westminster © IPA
Dalle colline del Veronese a Kensington Palace, il filo invisibile di due donne unite dalla stessa battaglia. Kate Middleton risponde a una lettera di una giovane mamma veneta che sta combattendo contro un tumore per incoraggiarla: "Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo". Parole semplici di una donna che ha vissuto in prima persona la sofferenza della malattia e per questo capaci di attraversare il dolore e accendere una speranza
La storia raccontata dal quotidiano L'Arena arriva da Zimella, nel Veronese, dove vive Claudia Zanir, 33 anni, madre di una bambina di appena un anno e mezzo. Una diagnosi improvvisa, la paura dell'intervento, il pensiero costante rivolto alla figlia. E poi quel gesto nato quasi d'istinto: prendere carta e penna e scrivere una donna che aveva vissuto un percorso simile. Claudia segue da anni la Principessa del Galles. Le invia lettere, riceve cartoline istituzionali, conserva ogni risposta come un piccolo tesoro. Ma stavolta il contenuto era diverso. Dentro quelle righe c'erano il timore della malattia, l'angoscia di una madre e il bisogno di sentirsi compresa da chi aveva conosciuto lo stesso terremoto emotivo. "Quando, ad agosto, ho scoperto di avere un tumore, ho pensato di scriverle - ha spiegato - Ci era passata prima di me, anche lei da mamma, le ho raccontato quello che stavo vivendo, confidato le mie preoccupazioni per l'intervento e per Teresa, la mia bimba di un anno e mezzo".
La risposta di Kate non si è fatta attendere
Due lettere di incoraggiamento, parole cariche di vicinanza e umanità che hanno profondamente colpito la giovane veronese. Non un messaggio formale, ma un sostegno percepito come autentico e per Claudia, quel legame epistolare è diventato un'ancora. "Ci era passata anche lei, da mamma" ha raccontato. Un'identificazione immediata, nata dal dolore condiviso e dalla consapevolezza di quanto la malattia possa cambiare la percezione della vita da un giorno all'altro.
Ora la 33enne coltiva un desiderio: riuscire a vedere da vicino la principessa durante la sua prossima visita in Italia. Kate Middleton sarà a Reggio Emilia per un appuntamento legato alle attività della Royal Foundation dedicate alla prima infanzia. Claudia spera di poter essere lì, anche solo dietro una transenna, per incrociare per un istante lo sguardo della donna che, senza conoscerla, le ha regalato coraggio. "Se è previsto un momento pubblico io ci sarò. A me basta stare alla transenna, anche lontano, ma vederla" ha dichiarato.