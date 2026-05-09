La storia raccontata dal quotidiano L'Arena arriva da Zimella, nel Veronese, dove vive Claudia Zanir, 33 anni, madre di una bambina di appena un anno e mezzo. Una diagnosi improvvisa, la paura dell'intervento, il pensiero costante rivolto alla figlia. E poi quel gesto nato quasi d'istinto: prendere carta e penna e scrivere una donna che aveva vissuto un percorso simile. Claudia segue da anni la Principessa del Galles. Le invia lettere, riceve cartoline istituzionali, conserva ogni risposta come un piccolo tesoro. Ma stavolta il contenuto era diverso. Dentro quelle righe c'erano il timore della malattia, l'angoscia di una madre e il bisogno di sentirsi compresa da chi aveva conosciuto lo stesso terremoto emotivo. "Quando, ad agosto, ho scoperto di avere un tumore, ho pensato di scriverle - ha spiegato - Ci era passata prima di me, anche lei da mamma, le ho raccontato quello che stavo vivendo, confidato le mie preoccupazioni per l'intervento e per Teresa, la mia bimba di un anno e mezzo".