Per la prima volta svelati alcuni retroscena del difficile percorso di Kate Middleton nell'affrontare il cancro. Sia l'operazione che la chemioterapia l'hanno messa a dura prova, tuttavia il giorno più difficile è stato quello in cui ha dovuto parlare ai figli della propria malattia.
A rivelarlo è la nuova biografia sulla Principessa del Galles, intitolata "Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen" e scritta dal giornalista Christopher Andersen. Il magazine Cosmopolitan UK ne ha recentemente pubblicato un estratto in anteprima.
La scelta di aspettare le vacanze di Pasqua
Kate ha lottato a lungo per tenere la diagnosi lontana dai riflettori e ha scelto con cura il momento in cui parlarne con i bambini. George, Charlotte e Louis, oggi rispettivamente di dodici, undici e otto anni, dovevano ricevere la notizia in un contesto protetto. Dopo una lunga riflessione, la scelta è ricaduta sull'ultimo giorno di scuola prima dell'inizio delle vacanze di Pasqua. Parlarne prima delle due settimane di pausa è stato essenziale per tenere i bambini al riparo dalle eventuali chiacchiere dei compagni e dal clamore che intanto stava montando sui social, dove sull'assenza della Principessa erano già esplose voci di ogni tipo, ribattezzate "Kategate".
I brownies e la conversazione in cucina
Quel pomeriggio Kate e William sono andati insieme a prendere i tre figli a scuola. Sulla strada di casa, scrive Andersen, la Principessa avrebbe vissuto un'attesa carica di tensione. Sul tavolo della cucina, ad aspettare i bambini, c'era una pila di brownies al cioccolato, uno dei loro dolci preferiti. È lì che la conversazione è cominciata.
La mamma ha spiegato ai figli di sentirsi molto meglio da quando era uscita dall'ospedale e di non vedere l'ora di passare due settimane con loro. Poi ha aggiunto che a volte avrebbe avuto bisogno di riposare: i medici avevano trovato alcune piccole cellule tumorali da curare con una medicina speciale, ed era proprio quella medicina che ogni tanto poteva stancarla.
Dal silenzio al video del 22 marzo 2024
Prima di quel momento intimo, intorno alla Principessa si era già scatenata una tempesta. Per settimane, sostiene Andersen, le voci erano state alimentate anche da una campagna di disinformazione russa, nota come "Doppelgänger". Per spegnere le speculazioni, il 22 marzo 2024 Kate Middleton ha scelto di parlare in un video diventato virale. E anche in quell'occasione il pensiero è corso subito ai bambini: "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo adatto a loro e per rassicurarli sul fatto che sarebbe andato tutto bene". A oltre due anni da quella diretta, e con la remissione confermata all'inizio del 2025, il libro di Andersen aiuta a capire cosa c'è stato dietro quei mesi di silenzio.