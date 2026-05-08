Quel pomeriggio Kate e William sono andati insieme a prendere i tre figli a scuola. Sulla strada di casa, scrive Andersen, la Principessa avrebbe vissuto un'attesa carica di tensione. Sul tavolo della cucina, ad aspettare i bambini, c'era una pila di brownies al cioccolato, uno dei loro dolci preferiti. È lì che la conversazione è cominciata.

La mamma ha spiegato ai figli di sentirsi molto meglio da quando era uscita dall'ospedale e di non vedere l'ora di passare due settimane con loro. Poi ha aggiunto che a volte avrebbe avuto bisogno di riposare: i medici avevano trovato alcune piccole cellule tumorali da curare con una medicina speciale, ed era proprio quella medicina che ogni tanto poteva stancarla.