La principessa Charlotte compie 11 anni: la dolce dedica di Kate e William

Charlotte, il cui nome completo è Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor, è nata a Londra il 2 maggio 2015. Membro della famiglia reale britannica ha due fratelli: George di due anni maggiore e poi Louis che ne ha tre anni in meno di lei. È terza nella linea di successione a suo nonno, il re Carlo III, dopo suo padre e suo fratello maggiore. Grazie infatti alle modifiche alla legge di successione effettuate nel 2015, che hanno abolito la legge semi-salica in tale ambito, non è stata scavalcata nella linea di successione da suo fratello Louis, nato nel 2018. Questo fa di lei la prima principessa del Regno Unito a precedere in linea un suo fratello.