La principessa Charlotte compie 11 anni: la dolce dedica di Kate e William
Per l'occasione i Principi di Galles hanno scelto la strada della semplicità, affidando ai social un augurio e una foto dolcissimi
Sono giorni di grandi celebrazioni per la Royal Family. Dopo il compleanno del piccolo Louis e l'anniversario di matrimonio di William e Kate, i riflettori si spostano sulla principessa Charlotte, che spegne undici candeline.
Gli auguri di Kate e William per la figlia Charlotte
Per l'occasione, i Principi di Galles hanno scelto la strada della semplicità, affidando ai social un augurio dolcissimo: "Wishing Charlotte a very happy 11th birthday", si legge nel post Instagram che ha già fatto il giro del web. L'augurio è corredato da una splendida foto di Charlotte in un campo di margherite, scattata durante le vacanze pasquali in Cornovaglia.
Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror mamma Kate avrebbe anche mantenuto la dolce tradizione di restare sveglia fino a tardi la vigilia del compleanno di Charlotte per preparare personalmente la torta di compleanno per la figlia.
Una principessa molto amata
La principessa Charlotte di Galles è una delle figure più amate della famiglia reale britannica, spesso descritta come il perfetto connubio tra la compostezza regale della bisnonna, la Regina Elisabetta II, e il calore della madre, Kate Middleton. Dolce, amorevole e protettiva con la mamma è allo stesso tempo attenta e pronta a correggere i fratelli George e Louis mentre dimostra in ogni occasione di sentirsi già perfettamente a suo agio e sicura di sé.
È terza nella linea di successione
Charlotte, il cui nome completo è Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor, è nata a Londra il 2 maggio 2015. Membro della famiglia reale britannica ha due fratelli: George di due anni maggiore e poi Louis che ne ha tre anni in meno di lei. È terza nella linea di successione a suo nonno, il re Carlo III, dopo suo padre e suo fratello maggiore. Grazie infatti alle modifiche alla legge di successione effettuate nel 2015, che hanno abolito la legge semi-salica in tale ambito, non è stata scavalcata nella linea di successione da suo fratello Louis, nato nel 2018. Questo fa di lei la prima principessa del Regno Unito a precedere in linea un suo fratello.