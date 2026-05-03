Un nuovo e tenerissimo arrivo ha conquistato la famiglia reale britannica e, inevitabilmente, anche i fan di tutto il mondo. Il Principe William e Kate Middleton hanno presentato sui social il loro nuovo cane, un dolcissimo cocker spaniel color cioccolato che ha già fatto innamorare il Web. Si chiama Otto e, proprio nel giorno del suo primo compleanno, è stato mostrato ufficialmente al pubblico con un messaggio speciale.