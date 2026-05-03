William e Kate presentano Otto: ecco il nuovo cane dei Principi del Galles
La famiglia reale si allarga con l'ingresso di un nuovo cucciolo: ecco la prima foto condivisa su Instagram
Un nuovo e tenerissimo arrivo ha conquistato la famiglia reale britannica e, inevitabilmente, anche i fan di tutto il mondo. Il Principe William e Kate Middleton hanno presentato sui social il loro nuovo cane, un dolcissimo cocker spaniel color cioccolato che ha già fatto innamorare il Web. Si chiama Otto e, proprio nel giorno del suo primo compleanno, è stato mostrato ufficialmente al pubblico con un messaggio speciale.
Il nuovo membro della famiglia reale
"Benvenuto in famiglia, Otto! Oggi compi un anno": con queste parole i Principi del Galles hanno annunciato l'arrivo del cucciolo nella loro quotidianità. Nato un anno fa, Otto è già perfettamente inserito nella vita della famiglia reale. Ad accompagnare l'annuncio, una fotografia firmata dalla stessa Kate Middleton, che ha ritratto il piccolo Otto in uno scatto semplice ma elegantissimo, capace di metterne in risalto tutta la dolcezza.
Il significato dietro il nome
Anche il nome scelto per il cucciolo sembra avere un valore speciale. Otto, di origine germanica, richiama concetti come "ricchezza" e "prosperità" ed è storicamente associato a contesti nobiliari, una scelta perfettamente in linea con la tradizione della royal family, da sempre attenta al significato simbolico dei nomi.
Una vera passione di famiglia
Per William e Kate non si tratta certo del primo cocker spaniel. Questa razza occupa, infatti, un posto speciale nella loro vita da anni. Prima di Otto c'erano stati Lupo, ricevuto come regalo di nozze da James Middleton, e poi Orla, entrata in famiglia successivamente.
In realtà, i più attenti avevano già intravisto Otto qualche giorno fa. In una fotografia condivisa su Instagram il 29 aprile per celebrare i 15 anni di matrimonio di William e Kate, la famiglia reale appariva distesa su un prato insieme ai tre figli... e a due piccoli cani. Orla era ben visibile accanto a William, ma osservando meglio lo scatto si poteva notare una seconda macchiolina color cioccolato rannicchiata vicino al suo volto: quello era proprio Otto.
E c'è di più: Orla è la madre del piccolo Otto, dettaglio che rende il suo ingresso in famiglia ancora più dolce e significativo.
Continua la tradizione reale
L'arrivo di Otto si inserisce perfettamente nella lunga tradizione della monarchia britannica, da sempre legata ai propri animali domestici. Impossibile non pensare ai celebri corgi della Regina Elisabetta II, diventati nel tempo un vero e proprio simbolo della sovrana.
Anche per William e Kate, dunque, i cani sembrano essere molto più che semplici animali da compagnia: fanno parte a tutti gli effetti della famiglia. Otto ha già conquistato il pubblico con la sua dolcezza. Resta solo da vedere se, con il tempo, riuscirà a diventare iconico quanto gli amatissimi corgi della regina.