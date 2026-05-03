Fisco e Corona, il principe William è il primo contribuente del Regno: "Versa 7 milioni di sterline di tasse"
Il conto delle imposte del primogenito di Carlo è stato svelato dal Times
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Sette milioni di sterline di imposte sul reddito, tradotto: circa 8,1 milioni di euro. A svelare quanto paga di tasse il principe William è il quotidiano britannico Times che sottolinea come il primogenito di re Carlo sia uno dei maggiori contribuenti, precisamente nello 0,002% più ricco, della Gran Bretagna. Questo grazie, soprattutto, ai proventi del Ducato di Cornovaglia, che superano i 20 milioni di sterline all'anno (23,1 milioni di euro), riporta il quotidiano. Il Ducato ha un valore di circa 1,1 miliardi di sterline e comprende tra le due e tre mila proprietà distribuite in 23 contee tra Inghilterra e Galles, per una superficie totale che supera i 130mila acri.
Un patrimonio diversificato
William, che finora aveva resistito alle richieste di rivelare quanto versi al Tesoro dei suoi guadagni annuali, ha un patrimonio che comprende case e cottage residenziali affittati, ma anche aziende e terreni agricoli e immobili commerciali. A cui vanno aggiunti anche diritti di fascia costiera e fluviale in Inghilterra e Galles. Dunque, ecco che, al netto delle tasse, la sua fortuna resta mostruosa. La stampa britannica ha calcolato che può contare su un patrimonio netto di circa 949 milioni di sterline (in euro un miliardo e 91 milioni). Mentre quello di Kate è stimato in circa 7,9 milioni.