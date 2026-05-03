Fisco e Corona, il principe William è il primo contribuente del Regno: "Versa 7 milioni di sterline di tasse"

William, che finora aveva resistito alle richieste di rivelare quanto versi al Tesoro dei suoi guadagni annuali, ha un patrimonio che comprende case e cottage residenziali affittati, ma anche aziende e terreni agricoli e immobili commerciali. A cui vanno aggiunti anche diritti di fascia costiera e fluviale in Inghilterra e Galles. Dunque, ecco che, al netto delle tasse, la sua fortuna resta mostruosa. La stampa britannica ha calcolato che può contare su un patrimonio netto di circa 949 milioni di sterline (in euro un miliardo e 91 milioni). Mentre quello di Kate è stimato in circa 7,9 milioni.