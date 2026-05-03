la rivelazione del Times

Fisco e Corona, il principe William è il primo contribuente del Regno: "Versa 7 milioni di sterline di tasse"

Il conto delle imposte del primogenito di Carlo è stato svelato dal Times

03 Mag 2026 - 12:07
© Ansa

© Ansa

Sette milioni di sterline di imposte sul reddito, tradotto: circa 8,1 milioni di euro. A svelare quanto paga di tasse il principe William è il quotidiano britannico Times che sottolinea come il primogenito di re Carlo sia uno dei maggiori contribuenti, precisamente nello 0,002% più ricco, della Gran Bretagna. Questo grazie, soprattutto, ai proventi del Ducato di Cornovaglia, che superano i 20 milioni di sterline all'anno (23,1 milioni di euro), riporta il quotidiano. Il Ducato ha un valore di circa 1,1 miliardi di sterline e comprende tra le due e tre mila proprietà distribuite in 23 contee tra Inghilterra e Galles, per una superficie totale che supera i 130mila acri. 

Leggi anche
 principe Louis 

Il principe Louis compie 8 anni: chi è il "monello di corte" diventato un piccolo royal impeccabile

Gb, il principe Louis compie otto anni: gli auguri di mamma Kate e papà William

Un patrimonio diversificato

 William, che finora aveva resistito alle richieste di rivelare quanto versi al Tesoro dei suoi guadagni annuali, ha un patrimonio che comprende case e cottage residenziali affittati, ma anche aziende e terreni agricoli e immobili commerciali. A cui vanno aggiunti anche diritti di fascia costiera e fluviale in Inghilterra e Galles. Dunque, ecco che, al netto delle tasse, la sua fortuna resta mostruosa. La stampa britannica ha calcolato che può contare su un patrimonio netto di circa 949 milioni di sterline (in euro un miliardo e 91 milioni). Mentre quello di Kate è stimato in circa 7,9 milioni.

Ti potrebbe interessare

videovideo
william
times

Sullo stesso tema